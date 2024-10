¡Atención! Se habilitan últimas entradas para el concierto de Paul McCartney este domingo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paul McCartney se prepara para dar un emblemático concierto este domingo, 27 de octubre, en el Estadio Nacional, en Lima. El icónico exintegrante de la legendaria banda británica The Beatles estará por tercera vez en nuestro país, cantando sus clásicos temas como Silly Love Songs, Band On The Run, Say Say Say, Let It Be, Come Together, entre otros.

Master Live Perú, productora encargada de traer al músico británico, acaba de anunciar las “últimas entradas” para que los fanáticos tengan la oportunidad de poder ver a Paul McCartney tocando y cantando en el coloso de José Díaz, en un show que será recordado por mucho tiempo.

“¡Esta es la oportunidad que estabas esperando! La última oportunidad para estar en el concierto de la leyenda de la música Paul McCartney (…) No te pierdas este momento único en la vida de estar junto a Paul cantando sus mejores canciones en una noche inolvidables”, se lee en el post difundido este sábado donde se anuncian las entradas.

