Paul McCartney cumple 82 años: conoce el origen de 'Let It Be', su legendario tema

Paul McCartney es una de las leyendas musicales en vida que sigue generando emociones y sensaciones, con su música y su letra. El exmiembro de The Beatles cumple este 18 de junio 82 años, en medio del anuncio de su concierto en el Perú el próximo 27 de octubre en el Estadio Nacional, en Lima.

McCartney, considerado uno de los compositores y artistas más exitosos de todos los tiempos, regresará a nuestro país luego de diez años para su tercera presentación luego de estar en la capital en el 2011 y 2014.

"¡Hola, peruanos! No puedo creer que hayan pasado diez años desde nuestra última visita. Hemos querido volver a comunicarnos con ustedes desde entonces. Sé que nos vamos a divertir muchísimo. ¡La fiesta comienza ahora! Preparémonos para una gran noche de música, canto y baile. Nos vemos pronto", sostuvo el músico invitando a sus fans a su espectáculo.

Este 18 de junio, Paul McCartney está de cumpleaños y en RPP queremos recordar el origen de Let It Be, uno de los legendarios temas de The Beatles escrito por el propio McCartney con el apoyo de John Lennon (fallecido en 1980) y la colaboración musical de George Harrison (fallecido en 2001) y Ringo Starr.

¿Cuándo se lanzó oficialmente la canción Let It Be?

Let It Be es una canción de The Beatles y es, junto con Get Back, uno de los temas más representativos de la banda británica que forma parte de su álbum homónimo. Fue lanzada como sencillo el 8 de mayo de 1970, alcanzando ese año el número uno en todas las radios de Estados Unidos.

Originalmente, la canción fue grabada el 31 de marzo en 1969 en los estudios Apple, propiedad del grupo de rock. No obstante, se decidió difundir la canción al público días después de que se hiciera oficial la salida de Paul McCartney y, con ello, la disolución del grupo.

Con una duración de 3 minutos y 50 segundos, Let It Be ocupa el puesto 179 de las "1000 mejores canciones de siempre" de la revista Q Music. Además, ocupa el puesto 20 de las "500 canciones más grandes" elegidas por la revista Rolling Stone.

¿Cuál es el origen de la letra de Let It Be?

Paul McCartney es el autor principal de Let It Be, tema compuesto con el apoyo de John Lennon, de acuerdo con los créditos oficiales. En diversas entrevistas, el propio Paul mencionó que se inspiró en escribir le letra cuando soñó con su fallecida madre diciéndole: “Let it be” (deja que pase), palabras que ella le decía cuando estaba viva.

Paul tenía 14 años cuando su progenitora partió. El recuerdo de su madre llegó al músico en “tiempos de problemas” con The Beatles por la tensa relación que mantenía con sus compañeros en ese momento, lo que le motivó a tocar el piano y comenzar a escribir la canción basándose en el consejo de su mamá de dejar que todo pase para volver a estar bien.

Para Paul McCartney, Let It Be se volvió una canción muy especial, cantándola siempre con una fuerza y resonancia determinada para que llegue al corazón de las personas. Más adelante, Let It Be sería el título del disco para luego convertirse en uno de los temas más populares de The Beatles.

"Me encantó volver a conversar con mi madre. Me sentí bendecido por tener ese sueño. Eso me hizo escribir", señaló el legendario musico, quien dedica su tema a la esperanza y el amor verdadero representando en su esposa, Linda.

Let It Be regresó como documental en Disney

El último 8 de mayo, Disney estrenó el documental The Beatles: Let It Be, una versión remasterizada de la película original de 1970, dirigida por Michael Lindsay-Hogg sobre The Beatles.

El documental muestra a los fanáticos el estudio y la azotea londinense de Apple Corps en enero de 1969. Allí los integrantes escriben y graban Let It Be, junto con Billy Preston.

Let It Be fue el álbum ganador del Grammy de The Beatles luego de su separación, incluye la canción ganadora del Oscar y se ven escenas de la última actuación en directo de la banda.

"Los Beatles pretenden recuperar su antiguo espíritu de grupo creando un álbum de vuelta a lo básico bajo la dirección de McCartney, tras la complejidad de su anterior álbum. Sin embargo, surgen tensiones entre McCartney y Harrison", se lee en la sinopsis del documental.

