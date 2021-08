Bad Bunny colabora en un nuevo tema con el grupo Aventura | Fuente: Facebook Bad Bunny / Romeo Santos

El grupo Aventura, que creó un nuevo estilo de bachata y la colocó en los primeros lugares de las listas de éxitos internacionales, y Bad Bunny colaboraron en un nuevo tema que verá la luz a la medianoche de este lunes.



Así lo revela en sus redes sociales el artista puertorriqueño, quien en una imagen en la que se leen "Aventura" y "Bad Bunny", escribe: "Hoy a las doce de la medianoche se bebeee", acompañado de la bandera de Puerto Rico y República Dominicana.



Además el cantante puertorriqueño acompaña su mensaje con fotos en las que está con la agrupación musical, en una de las cuales aparece el cantante Romeo Santos, quien se separó del grupo en 2011 para ser solista.



Sin embargo, en 2019 hizo una colaboración con "Aventura" dentro de su disco "Utopía".

En sus redes sociales, el propio Romeo Santos también se hace eco de la colaboración con Bad Bunny y señala que con ella se cierra "este ciclo de Aventura de manera memorable".



El pasado 23 de julio, el cantautor puertorriqueño Tommy Torres lanzó "El playlist de anoche", producido por Bad Bunny.



Un día antes en los Premios Juventud 2021, Bad Bunny se hizo con cinco galardones, incluidos los dos más codiciados, álbum del año y canción del año.

Con información de EFE.



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x11 Por qué WHITE CHICKS es una película de culto pop en lo absurdo

Quizás no sea una película de gran factura, pero WHITE CHICKS (o ¿Y dónde están las rubias?, si nos ponemos en modo traducción española) es una película de culto para la cultura popular. Nos ha regalado momentazos, memes y cuando nos la cruzamos en el cable, no podemos dejar de verla. Y ahora que está en Netflix, en una versión sin censura, pues teníamos que hablar de ella. Ah, y porque hace poquito no más uno de sus actores, el gran Terry Crews, estuvo de cumpleaños. Que disfruten este episodio tanto como nosotros.