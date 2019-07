Becky G asegura que es un momento muy fuerte de 'girl power' en el mundo de la música. | Fuente: Instagram

El atrevido éxito musical "Mayores" la catapultó como referente del género urbano en 2017 y, en apenas dos años, Becky G se encuentra llevando su "mensaje" de empoderamiento femenino al mismo escenario que compartirá con sus ídolas Taylor Swift, Dua Lipa y SZA. "Es un momento de 'girl power'", dijo.

La cantante encabeza un concierto organizado por Amazon para celebrar el Prime Day junto a esas artistas, de las que se declara "fan": "Todas son super talentosas, han conseguido tantas cosas en sus carreras (...). Es un momento muy fuerte de 'girl power' y me da mucho orgullo", afirmó a horas de presentar su nuevo sencillo "Dollar".

Becky G aseguró que "las mujeres estamos cambiando las cosas más y más", pero aún "tenemos mucho trabajo que hacer". Ella comenzó esa "conversación" para cambiar las cosas con el polémico tema de trap "Mayores", que usa "letras un poco más divertidas y atrevidas" para relatar la preferencia de una joven por hombres de más edad, utilizando los dobles sentidos característicos del género urbano.

Becky G dice que se puede ser feminista en el mundo del reguetón. | Fuente: Becky G

DOBLE MORAL

Mientras ella levantaba cejas cantando "a mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca", a la vez sonaban sin causar sorpresa otras canciones con letras como "solo en tu boca, yo quiero acabar" (Enrique Iglesias) o "te quiero comer, te va a encantar" (Wisin), pero "nadie estaba diciendo nada porque son hombres".

"Ahora que una mujer lo está diciendo, y estoy hablando de los besos -puntualiza-, ahora tienen algo que decir. Qué interesante. Eso para mí fue muy divertido", apostilla Becky G.

La conversación continuó con "Sin pijama", una colaboración de "puro reguetón" con la dominicana Natti Natasha en la que "enseñamos a las mujeres que deberíamos trabajar juntas más, que podemos hacer más cuando trabajamos juntas", sostiene.

¿UNA FEMINISTA EN EL MUNDO DEL REGUETÓN?

Y este abril llegó "La respuesta" junto a uno de sus "grandes amigos", el colombiano Maluma, cuyas letras han sido tildadas de machistas en muchas ocasiones. Para Becky G, esta última colaboración, en la que le dice repetidamente "que no, que no y que no" a Maluma, es "otra forma de demostrar y enseñar que también puedes ser hombre y apoyar ese movimiento de 'girl power'. También es responsabilidad de los hombres".

Preguntada por si es posible ser feminista en el mundo del reguetón, la cantante responde sin pensarlo: "Totalmente. Es algo muy interesante, todos hablamos de 'girl power' pero es otra cosa actuar, hacer las cosas diferentes. Más que hablar, tenemos que hacer más", explica.

"Muchos piensan que qué responsabilidad, pero para mí es 100% mi tema explicar que las mujeres también podemos, que deberíamos tener el derecho de expresar, como queremos y como artistas", dice sobre su proyecto Becky G. (EFE)