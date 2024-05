Bruce Springsteen reanudará su gira en Madrid tras cancelar cuatro conciertos por orden médica

Bruce Springsteen y la E Street Band retomarán su gira mundial el próximo 12 de junio en Madrid, España. Esto, luego de que el icónico músico estadounidense postergara sus conciertos programados en Marsella, Praga y Milán debido a problemas vocales que le impedían cantar.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que se confirmó que Bruce Springsteen y su agrupación "pospondrán" los espectáculos de Praga, esperado para el 28 de mayo y Milán, programado el próximo 1 y 3 de junio.

"Tras el aplazamiento de ayer en Marsella debido a problemas vocales, un examen y consultoría ulteriores han llevado a los médicos a determinar que Bruce Springsteen no debería actuar durante los próximos diez días", se lee en el comunicado difundido por el equipo de Springsteen.

En ese sentido, se informó que, próximamente, se anunciarán las nuevas fechas para los espectáculos postergados. De igual manera, se precisó que las personas que quieran un reembolso de su dinero "podrán obtenerlo en su punto de compra original".

"Bruce se está recuperando cómodamente, y él y la E Street Band esperan reanudar su exitosa gira de estadios europeos el 12 de junio en Madrid en el magnífico Civitas Metropolitan", concluye el pronunciamiento compartido el último domingo.

Bruce Springsteen y el grupo E Street Band retomarán su gira el próximo 12 de junio en Madrid. | Fuente: Instagram (springsteen)

Bruce Springsteen canceló cuatro conciertos por "problemas vocales"

El último sábado, Bruce Springsteen y la E Street Band decidieron cancelar sus conciertos en Marsella, Praga y Milán, programados como parte de su gira '2024 Word Tour'.

"Debido a problemas vocales, y bajo la dirección del médico, el concierto de Bruce Springsteen y la E Street Band esta tarde (del sábado 25 de mayo) en el Orange Vélodrome de Marsella se ha pospuesto para una fecha posterior", se leía en el post compartido en el Instagram de Springsteen.

Cabe recodar que en marzo de este año, tanto Bruce Springsteen como E Street Band relanzaron su gira mundial después de una pausa de seis meses. La mencionada para se dio luego de que el cantante fuera diagnosticado con una úlcera péptica.

"Se canta con el diafragma. Me dolía tanto el diafragma que cuando hacía el esfuerzo de cantar me estaba matando (...) Entonces, literalmente no podía cantar en absoluto, ya sabes, y eso duró dos o tres meses, junto con una miríada de otros problemas dolorosos", explicó el compositor en una entrevista con E Street Radio.

Bruce Springsteen estrenará documental en Disney+ sobre su gira mundial con E Street Band. | Fuente: Instagram (springsteen)

Bruce Springsteen estrenará documental en Disney+ sobre su gira

Según informó Variety, Bruce Springsteen será protagonista de un nuevo documental sobre su gira mundial con la banda E Street Band realizada el 2023 y 2024.

El portal internacional reveló que el documental, titulado 'Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band', estará a cargo de la emisión de Disney+ y Hulu que ya fijaron el estreno de su emisión para el próximo mes de octubre.

El documental presentará imágenes de los ensayos de Bruce Springsteen con E Street Band, así como los momentos detrás de cámaras, las conversaciones que tuvo el músico mientras desarrollaban la lista de canciones y los clips de archivo de la banda para ambientar la historia.

“El proyecto pretende complementar el conjunto existente de obras autobiográficas de Springsteen, que incluye las memorias ‘Born to Run’, la actuación en vivo (y el documental) ‘Springsteen on Broadway’ y las películas ‘Western Stars’ y ‘Letter to You’”, sostiene Variety.

