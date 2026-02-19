¿Dónde ver el Premio Lo Nuestro 2026 en vivo y directo en Sudamérica, México y USA?

El Premio Lo Nuestro 2026 se realiza hoy en Miami en una ceremonia que reconocerá a lo mejor de la música latina en el último año. Artistas de la talla de Bad Bunny, Karol G, Santos Bravos y más están dentro de las nominaciones. ¿Dónde ver la gala en vivo? Conoce los detalles de la guía TV a continuación.

► Premio Lo Nuestro 2026: lista de ganadores con Bad Bunny, Shakira, Karol G y más estrellas de la música latina

¿Cuándo y dónde será el Premio Lo Nuestro 2026?

La organización del Premio Lo Nuestro confirmó que la gala se realiza este jueves 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, con un aforo para 19,600 asistentes. La ceremonia principal está prevista a comenzar a las 7:00 p.m. (hora peruana y hora local en Miami).

¿A qué hora inicia el Premio Lo Nuestro 2026 en vivo?

En Perú, el premio Lo Nuestro 2026 inicia a las 7:00 p.m.

En Colombia, el premio Lo Nuestro 2026 inicia a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el premio Lo Nuestro 2026 inicia a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el premio Lo Nuestro 2026 inicia a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el premio Lo Nuestro 2026 inicia a las 8:00 p.m.

En Argentina, el premio Lo Nuestro 2026 inicia a las 9:00 p.m.

En Brasil, el premio Lo Nuestro 2026 inicia a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el premio Lo Nuestro 2026 inicia a las 9:00 p.m.

En Chile, el premio Lo Nuestro 2026 inicia a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el premio Lo Nuestro 2026 inicia a las 9:00 p.m.

En México, el premio Lo Nuestro 2026 inicia a las 6:00 p.m.

En Estados Unidos (Florida), el premio Lo Nuestro 2026 inicia a las 7:00 p.m.

En Puerto Rico, el premio Lo Nuestro 2026 inicia a las 8:00 p.m.

En España, el premio Lo Nuestro 2026 inicia a la 1:00 a.m. (viernes 20 de febrero)

En Italia, el premio Lo Nuestro 2026 inicia a la 1:00 a.m. (viernes 20 de febrero)

En Francia, el premio Lo Nuestro 2026 inicia a la 1:00 a.m. (viernes 20 de febrero)

¿Dónde ver Premio Lo Nuestro 2026 en vivo en Perú y Sudamérica?

La emisión del premio Lo Nuestro 2026 en Sudamérica estará a cargo de manera online vía la plataforma ViX. Países como Ecuador, Venezuela y Paraguay podrán ver el evento en TVC, Venevisión y Latele, respectivamente. En Perú, puedes seguir el minuto a minuto en RPP.pe y online vía ViX.

¿Dónde ver el Premio Lo Nuestro 2026 en vivo en México, USA y Costa Rica?

Para seguir la transmisión en vivo del premio Lo Nuestro en territorio mexicano, podrás hacerlo vía Canal 5 de México (Univisión). Por su parte, en Estados Unidos, puedes seguir el evento vía Univisión y Galavisión; mientras que en Costa Rica, Canal 11 se encargará de la emisión.