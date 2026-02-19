Premio Lo Nuestro 2026: lista de ganadores con Bad Bunny, Shakira, Karol G y más estrellas de la música latina

Llegó la gran noche de la música latina. El Premio Lo Nuestro 2026 ya celebra a sus máximas estrellas en una edición que también tiene sabor peruano gracias a la nominación de Alejandro Aramburú, integrante de la boyband Santos Bravos, en la categoría Artista Revelación Masculino del Año.
Aunque la ceremonia principal arranca a las 7 p.m., desde horas de la mañana comenzaron a anunciarse a los primeros ganadores. Y quien lidera la jornada –hasta el momento– es Bad Bunny. El artista puertorriqueño se llevó dos de los premios más importantes: Álbum del Año por Debí tirar más fotos y Canción del Año por DTMF. Con estos galardones, suma un nuevo capítulo a una racha triunfal que ya incluía el Latin Grammy y el Grammy.
Entre los primeros premiados también figura Karol G, quien ganó en Canción del Año - Urbano y Artista Femenina del Año - Urbano, consolidando su posición como una de las voces más influyentes del género. A ella se suma Cazzu, reconocida en las categorías Canción del Año - Pop y Artista Pop Femenina del Año.
Por su parte, Yuridia fue premiada por Mejor Combinación Femenina junto a Majo Aguilar, además de llevarse el reconocimiento a Canción Mariachi/Ranchera del Año. En el rubro de colaboraciones, Alejandro Sanz y Shakira compartieron el premio a Colaboración del Año - Pop por Bésame, mientras que Becky G y Manuel Turizo triunfaron en Colaboración del Año - Pop/Urbano por Qué haces.
A continuación, la lista completa de ganadores del Premio Lo Nuestro 2026.
La lista completa de nominados al Premio Lo Nuestro 2026
Categorías Generales
- Artista Premio Lo Nuestro del año
Bad Bunny
Beéle
Carín León
Fuerza Regida
Karol G
Maluma
Marc Anthony
Rauw Alejandro
Romeo Santos
Shakira
- Canción del año
DTMF - Bad Bunny 🏆
Desde Hoy - Natti Natasha
El Amor de Mi Herida - Carín León
Imagínate - Danny Ocean & Kapo
Khé? - Rauw Alejandro & Romeo Santos
Latina Foreva - Karol G
Me Jalo - Fuerza Regida & Grupo Frontera
No Me Sé Rajar - Alejandro Fernández
Otra Noche (Feat. Darell) - Myke Towers & Darell
Soltera - Shakira
- Álbum del año
Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny 🏆
¿Y Ahora Qué +? - Alejandro Sanz
111XPANTIA - Fuerza Regida
Babylon Club - Danny Ocean
Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
Eterno - Prince Royce
Island Boyz - Myke Towers
La Ciudad - Alleh & Yorghaki
Palabra de To's (Seca) - Carín León
Tropicoqueta - Karol G
- Mejor combinación femenina
Brujería - Yuridia & Majo Aguilar 🏆
Amiga Date Cuenta - Ha*Ash & Thalia
Blackout - Emilia, Tini & Nicki Nicole
De Maravisha - Tokischa & Nathy Peluso
En 4 - Kenia Os & Anitta
En Tu Marea - Goyo & Greeicy
FKN Movie - Karol G & Mariah Angeliq
Maldita Billetera - Alicia Villarreal & Lila Downs
Maldita Primavera - Yuri & Ángela Aguilar
Pa' Qué Volviste? - Elena Rose & Maria Becerra
- Colaboración crossover del año
Ba Ba Bad Remix - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
I Adore You - Hugel, J Balvin, Ellie Goulding ft. Topic, Arash & Daecolm
Lost In Translation - Carín León & Kacey Musgraves
No Hay Break - Myke Towers ft. Omah Lay
Now Or Never - Bon Jovi & Pitbull
São Paulo - The Weeknd & Anitta
- La mezcla perfecta del año
Carteras Chinas - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
Coleccionando Heridas - Karol G & Marco Antonio Solís
El Vino de Tu Boca - Alejandro Sanz & Carín León
Khé? - Rauw Alejandro & Romeo Santos
Misterio - J Balvin & Gilberto Santa Rosa
Que Me Quiera Ma - Marc Anthony & Wisin
Sabes Qué Hora Es - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Luis Fonsi
Sin Ti - Morat & Jay Wheeler
Súfrale - Grupo Firme & Gloria Trevi
Weltita - Bad Bunny & Chuwi
- Tour del año
Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - Shakira 🏆
Cosa Nuestra World Tour - Rauw Alejandro
De Rey a Rey - Alejandro Fernández
Más Cerca de Ti Tour - Marco Antonio Solís
No Me Quiero Ir de Aquí Residencia - Bad Bunny
Vivir Sin Aire Tour - Maná
- Artista revelación del año masculino
Alleh
Clave Especial
Esaú Ortiz
Juan Duque
Hamilton
La Cruz
Macario Martínez
Roa
Santos Bravos
Yorghaki
- Artista revelación del año femenino
Camila Fernández 🏆
Aria Bela
Delilah
Estevie
Mar
Paloma Morphy
Yailín La Más Viral
Yeri Mua
Ysa C
Zoe Gotusso
- Mejor Canción de Música Cristiana
Sonríele - Daddy Yankee 🏆
Alabaré - Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
La Respuesta - Gocho
Ponte Bonita (Remix) - Yaronk Rouse & Rosalina
Si Volviera Jesús - Víctor Manuelle
Todo Va Estar Bien - Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez
- AfroBeat Del Año
Soleao - Myke Towers & Quevedo 🏆
Bien Pedos - Xavi & Kapo
Cosita Linda - Elena Rose & Justin Quiles
La Plena (W Sound 5) - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
Me Pasa (Piscis) - Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
Mi Reina - Hamilton & Nanpa Básico
San Blas - Boza
Sanka - Ryan Castro & Dongo
- Artista Masculino Del Año - Urbano
Arcángel
Bad Bunny
Beéle
Eladio Carrión
Feid
J Balvin
Myke Towers
Rauw Alejandro
Wisin
Yandel
Categorías Urbanas
- Artista Femenina Del Año - Urbano
Karol G 🏆
Anitta
Bad Gyal
Fariana
Natti Natasha
Rainao
Tokischa
Yailín La Más Viral
Yeri Mua
Young Miko
- Canción Del Año - Urbano
Latina Foreva - Karol G 🏆
Ba Ba Bad Remix - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol.0/66 - Bizarrap & Daddy Yankee
Hablame Claro - Yandel & Feid
La Plena (W Sound 5) - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
Lo Caro Y Lo Bueno - Chencho Corleone
Qué Pasaría… - Rauw Alejandro & Bad Bunny
Rio - J Balvin
Romeo - Anitta
Soleao - Myke Towers & Quevedo
- Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano
Bum Bum - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music
Cuando No Era Cantante - El Bogueto & Yung Beef
Duro Ma - Bryant Myers, Dei V & Saiko
En La City - Trueno & Young Miko
Flash Foto - Arcángel & Neutro Shorty
Love - Clarent
Nueva Era - Duki & Myke Towers
Primer Lugar - Eladio Carrión & Omar Courtz
Tokischa RMX - J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa
Yogurcito Remix - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa
- Colaboración Del Año - Urbano
+57 - Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
AMG - Eladio Carrión & Young Miko
Doblexxó - J Balvin & Feid
La Plena (W Sound 5) - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
Luna - Wisin & Kapo
Otra Noche (Feat. Darell) - Myke Towers & Darell
Perfumito Nuevo - Bad Bunny & Rainao
Portate Bien - Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums
Wells Fargo - Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto
Woahh - Rvssian, Young Miko, Omar Courtz ft. Clarent
- Mejor Canción Dembow
Bing Bong - Yailín La Más Viral & Puyalo Pantera
Celos - Tokischa & Bulin 47
Dem Bow - Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky) - Lomiiel
Quita Y Pone - El Alfa & Fariana
- Album Del Año - Urbano
Borondo - Beéle
Don Kbrb - Eladio Carrión
El Sobreviviente WWW - Wisin
Elyte - Yandel
Ferxxo Vol X: Sagrado - Feid
Island Boyz - Myke Towers
Lo Mismo De Siempre - Mora
Sendé - Ryan Castro
Sr. Santos II Sueños De Grandeza - Arcángel
Underwater - Fariana
Categorías Pop
- Artista Pop Masculino Del Año
Alejandro Sanz
Camilo
Danny Ocean
Juanes
Maluma
Manuel Turizo
Marco Antonio Solís
Pitbull
Ricardo Arjona
Sebastián Yatra
- Artista Pop Femenina Del Año
Cazzu 🏆
Aitana
Elena Rose
Emilia
Gloria Trevi
Kany García
Kenia Os
Laura Pausini
Shakira
Yami Safdie
- Grupo o Dúo Del Año - Pop/Rock
Ca7riel & Paco Amoroso
DND | Do Not Disturb
Ha*Ash
Matisse
Latin Mafia
Maná
Mau Y Ricky
Morat
Rawayana
Reik
- Canción Del Año - Pop
Con Otra - Cazzu 🏆
Bronceador - Maluma
El Cielo Te Mandó Para Mí - Ha*Ash
La Carretera - Pedro Capó
La Pelirroja - Sebastián Yatra
Mientes - Reik
Noviogangsta <3 - Emilia
Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz
Soltera - Shakira
Un Beso Menos - Elena Rose & Morat
- Colaboración Del Año - Pop
Bésame - Alejandro Sanz & Shakira 🏆
Abrázame - Ángela Aguilar & Felipe Botello Y El Sonoro Rugir
Accidente - Jesse & Joy & Elsa Y Elmar
Bunda - Emilia & Luísa Sonza
Conmigo Sin Ti - Matisse & Cristian Castro
Huir - Kany García & Lia Kali
La Del Primer Puesto - Reik & Xavi
Se Fue - Rauw Alejandro & Laura Pausini
Si Tuviera Que Elegir - Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
Sin Ti - Morat & Jay Wheeler
- Canción Del Año - Pop/Balada
Alguien - Carlos Rivera
Cueste Lo Que Cueste - Gloria Trevi
El Reclamo - Olga Tañón
Tierra Mía - Kany García
Mujer - Ricardo Arjona
Querida Yo - Yami Safdie & Camilo
- Álbum Del Año - Pop
Cuarto Azul - Aitana
El Vuelo - Gloria Trevi
En Las Nubes (Con Mis Panas) - Elena Rose
Haashville - Ha*Ash
La Carretera - Pedro Capó
Milagro - Sebastián Yatra
Noches De Cantina - Maná
Preguntas a las 11:11 - Ela Taubert
¿Qué Significa el Amor? - Carlos Rivera
Ya Es Mañana - Morat
- Colaboración Del Año - Pop/Urbano
Que Haces - Becky G & Manuel Turizo 🏆
2AM - Sebastián Yatra & Bad Gyal
Samaná - Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
Tamo Bien - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
Te Acuerdas? - DND | Do Not Disturb & R!ch Yashel
Volver - Piso 21, Marc Anthony & Beéle
- Canción Del Año - Pop/Urbano
6 De Febrero - Aitana
A.K.A - Mari La Carajita
Cables Cruzados - Farruko
Carita Linda - Rauw Alejandro
Cosas Pendientes - Maluma
DTMF - Bad Bunny
Sirenita - Ozuna
Tengo Celos - Myke Towers
Tocando el Cielo - Luis Fonsi
Una Como Tu - Jay Wheeler
- Canción Del Año - Pop/Rock
¿Es En Serio? - Ela Taubert
Me Toca a Mí - Morat & Camilo
Sabe Bien - Pedro Capó
Una Noche Contigo - Juanes
Vivir Sin Aire - Maná & Carín León
- Mejor “EuroSong” - Pop/Urbano
6 De Febrero - Aitana 🏆
Da Me - Bad Gyal
Esa Diva - Melody
Moja1ta - Lola Indigo
Quiero Decirte - Abraham Mateo & Ana Mena
Tatami - JC Reyes
Tuchat - Quevedo
Tu Vas Sin (Fav) - Rels B
Categorías Tropical
- Artista Del Año - Tropical
Carlos Vives
Elvis Crespo
Gloria Estefan
Jerry Rivera
Luis Figueroa
Marc Anthony
Olga Tañón
Prince Royce
Romeo Santos
Silvestre Dangond
- Canción Del Año - Tropical
Desde Hoy - Natti Natasha
Fuera De Lugar - Venesti
Hello, What's Up - Christian Alicea
How Deep Is Your Love - Prince Royce
La Indiferencia - Silvestre Dangond & Fonseca
Malportada - Nathy Peluso & Rawayana
Más Que un Beso - Luis Figueroa
Por Si Te Me Vas - Olga Tañón & Lenny Tavárez
Raíces - Gloria Estefan
Tú Con Él - Rauw Alejandro
- Colaboración Del Año - Tropical
Café con Ron - Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta
En Privado - Xavi & Manuel Turizo
La Diferente - Lenier & Gente De Zona
La Tierra Del Olvido (Versión Salsa) - Carlos Vives & Grupo Niche
Me Muevo - Fariana & Kiko El Crazy
Nuestra Canción - Elvis Crespo & Jerry Rivera
Repetimos - Arthur Hanlon, Yotuel & Darell
Venga Lo Que Venga - Fonseca & Rawayana
Vestido Rojo - Silvestre Dangond & Emilia
Volver (La Salsa) - Piso 21, Beéle & Marc Anthony
- Álbum Del Año - Tropical
Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2 - Gilberto Santa Rosa
El Último Baile - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe) - Carlos Vives
Eterno - Prince Royce
Gris - Luis Figueroa
Llegué yo - Jerry Rivera
Natti Natasha En Amargue - Natti Natasha
Poeta Herío - Elvis Crespo
Raíces - Gloria Estefan
Reparto By Gente De Zona - Gente De Zona
Categorías Música Mexicana
- Artista Masculino Del Año - Música Mexicana
Alejandro Fernández
Carín León
Christian Nodal
Eden Muñoz
Ivan Cornejo
Luis Angel ‘El Flaco’
Netón Vega
Oscar Maydon
Pepe Aguilar
Xavi
- Artista Femenina Del Año - Música Mexicana
Aida Cuevas
Ana Bárbara
Angela Leiva
Ángela Aguilar
Camila Fernández
Carolina Ross
Chiquis
Lupita Infante
Majo Aguilar
Yuridia
- Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana
Banda El Recodo
Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
Fuerza Regida
Grupo Firme
Grupo Frontera
Intocable
Julián Álvarez Y Su Norteño Banda
La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
Los Ángeles Azules
Los Tigres Del Norte
- Canción Del Año - Música Mexicana
Amor Bonito - Luis Angel ‘El Flaco’
El Amigo - Christian Nodal
El Amor de Mi Herida - Carín León
Hija De Papi - Xavi & Netón Vega
Hecha Pa' Mi - Grupo Frontera
Loco - Netón Vega
Me Prometí - Ivan Cornejo
Otro Capítulo - Becky G
Por Esos Ojos - Fuerza Regida
Traigo Saldo Y Ganas De Rogar - Eden Muñoz
- Colaboración Del Año - Música Mexicana
300 Noches - Belinda & Natanael Cano
Crisis - Becky G & Tito Double P
En Tiempo Y Forma (Juntos) - Josi Cuen & Jorge Medina
Lo Que No Saben - Calibre 50 & Los De La Noria
Me Jalo - Fuerza Regida y Grupo Frontera
Morena - Netón Vega & Peso Pluma
Si Tú Me Vieras - Carín León & Maluma
Tu Tu Tu - Clave Especial & Edgardo Nuñez
Un Bendito Día - Yuridia & Alejandro Fernández
Yo Me Lo Busqué - Los Ángeles Azules & Thalia
- Canción Banda Del Año
Amor Bonito - Luis Angel ‘El Flaco’
El Beneficio de la Duda - Grupo Firme
Una Historia Mal Contada - La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
Una Peda Menos - Banda Los Recoditos
Voy a Levantarme - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
- Canción Mariachi/Ranchera Del Año
Sin Llorar - Yuridia 🏆
Amé - Christian Nodal
Amémonos de Nuevo - Lupita Infante & Leonardo Aguilar
Cuídamela Bien - Pepe Aguilar
Nadie Se Va Como Llegó - Ángela Aguilar
No Me Sé Rajar - Alejandro Fernández
- Canción Norteña Del Año
Chelas Y Besos - La Fiera De Ojinaga
La Lotería - Los Tigres Del Norte
Me Gusta Mi Vida - Intocable
Mi Lugar Favorito - Eden Muñoz
Rey Sin Reina - Julión Álvarez Y Su Norteño Banda
- Fusión Música Mexicana Del Año
2+2 - Omar Camacho & Victor Mendivil
Loco - Netón Vega
Marlboro Rojo - Fuerza Regida
No Capea - Xavi & Grupo Frontera
Tu Tu Tu - Clave Especial & Edgardo Nuñez
- Mejor Electro Corrido - Música Mexicana
Bachata Bélica - Los Esquivel, Prince Royce & Brray
Corridos Y Alcohol - Steve Aoki & Oscar Maydon
La Fiesta - Luis R Conriquez, José Guicho & Tito Double P
Tierno - Joaquin Medina & Codiciado
Triple Lavada Remix - Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil
- Álbum Del Año - Música Mexicana
¿Quién + Como Yo? - Christian Nodal
111XPANTIA - Fuerza Regida
De Rey a Rey (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México, 2024) - Alejandro Fernández
Eden - Eden Muñoz
Encuentros - Becky G
La Lotería - Los Tigres Del Norte
Next - Xavi
Palabra de To's (Seca) - Carín León
Sin Llorar - Yuridia
Voy a Levantarme - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata