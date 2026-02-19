Premio Lo Nuestro 2026: Bad Bunny triunfa al ganar las categorías Canción del Año y Álbum del Año

Bad Bunny sigue imparable con los galardones que viene consiguiendo este año. Ahora, el popular ‘Conejo Malo’ se viene llevando las categorías Canción del Año y Álbum del Año en Premio Lo Nuestro 2026 previo a la realización del evento este jueves 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos.

Según compartió la organización en sus redes sociales, el cantante puertorriqueño logró llevarse primero el premio de Canción del Año con su tema ‘DTMF’, el cual se convirtió, por primera vez, en el número 1 del Billboard Hot 100 marcando un nuevo logro en su carrera musical.

Posteriormente, el intérprete de Mónaco y Tití me preguntó obtuvo el premio Álbum del Año por su disco Debí tirar más fotos, el cual ya se convirtió en un fenómeno cultural y comercial siendo emitido en diversas radios y emisoras en Latinoamérica y diversos países del mundo.

Cabe resaltar que Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, encabeza la lista de artistas más nominados en Premio Lo Nuestro 2026 estando en 10 candidaturas en diversas categorías generales, urbanas, pop-urbano y tropical.

Del mismo modo, se espera su presencia en el evento de esta noche en Miami. El cantante podría llevarse más premios siendo reconocido, una vez más, como el artista del momento y acrecentando su auge en el escenario musical.

Bad Bunny sigue consiguiendo premios con su disco Debí tirar más fotos.Fuente: Rimas Entertainment

Bad Bunny armó la fiesta en el Super Bowl 2026 con ritmo latino

Bad Bunny se presentó el último domingo 8 de febrero en el esperado ‘show de medio tiempo’ (más conocido como el ‘halftime show’) del Super Bowl 2026.

El cantante y compositor brindó un show lleno de referencias a Puerto Rico y Latinoamérica -mencionó a Perú inclusive-. Además, estuvo acompañado por pasajes del espectáculo de Lady Gaga y Ricky Martin.

En un primer momento, Bad Bunny miró fijamente a la cámara y se presentó con un mensaje inspirador.

“Buenas tardes, California. Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y si estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías creer en ti. Vales más de lo que piensas”, exclamó el ganador a Mejor álbum del Año en los premios Grammy 2026.

Acto seguido, en un extremo del escenario apareció Lady Gaga, quien interpretó una versión en salsa de Die With a Smile junto a una orquesta en vivo. Minutos después, ambos artistas se unieron en el escenario para bailar Baile inolvidable, desatando la ovación del público.

Bad Bunny ganó el Grammy a Mejor álbum del año con Debí tirar más fotos

Bad Bunny ganó el Grammy a Mejor álbum del año gracias a su producción Debí tirar más fotos, convirtiéndose en el primer disco grabado íntegramente en español en obtener este reconocimiento.

El álbum se impuso frente a trabajos de Justin Bieber (Swag), Sabrina Carpenter (Man’s Best Friend), Clipse, Pusha T y Malice (Let God Sort Em Out), Kendrick Lamar (GNX), Leon Thomas (Mutt) y Tyler, the Creator (Chromakopia).

En 2023, su disco Un verano sin ti también estuvo nominado en esta categoría; sin embargo, en aquella ocasión el premio fue otorgado a Harry’s House de Harry Styles.

Cabe mencionar que Bad Bunny es el segundo artista latino en ganar el galardón, ya que el primero fue para Carlos Santana en los Grammy 2000 con el álbum Supernatural, aunque este no fue grabado completamente en español.