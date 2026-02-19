“Es un honor, maestro”: Juanes compartió su admiración por Los Mirlos en antesala de Premio Lo Nuestro 2026

Los Mirlos han sido uno de los grandes invitados especiales a la ceremonia de Premio Lo Nuestro 2026 como representantes de la música peruana. El grupo, que cuenta con más de 50 años de trayectoria artística, estará presente en la ceremonia donde compartirán con diversos artistas internacionales.

Previo a las actividades que tienen programadas en la antesala, el fundador y vocalista Jorge Rodríguez compartió un emotivo reencuentro con el cantante colombiano Juanes.

“Es un honor, maestro”, dijo el intérprete de La Camisa Negra. Después, Rodríguez le recordó cuando compartieron escenario en un festival en Cusco en 2022.

“Claro, hace mucho tiempo. Lo que ustedes hicieron fue increíble”, aseveró Juanes.

La emblemática agrupación peruana participó en diversas entrevistas en Premio Lo Nuestro 2026 y también deslumbró con su colorida vestimenta, con diseños de la marca peruana Kené Kaya, inspirados en la iconografía shipibo-konibo y en las raíces de la Amazonía.

Los Mirlos anuncia lanzamiento de nuevo álbum ‘The World Meets Los Mirlos’

Titulado The World Meets Los Mirlos, el álbum reúne a artistas de distintas generaciones y géneros que se suman al universo creativo del grupo desde la admiración y el respeto. Entre las colaboraciones destacan LA LOM, Rubén Albarrán (Café Tacuba), 311, Guaynaa, entre otros referentes que aportan nuevas miradas al sonido de Los Mirlos.

El proyecto funciona como un punto de encuentro entre culturas, estilos y generaciones, demostrando la vigencia y profundidad de un legado construido a lo largo de décadas.

El punto de partida de este proyecto fue el lanzamiento de Eres Mentiroso, colaboración con Bomba Estéreo que se estrenó el 13 de febrero. La canción funciona como carta de presentación del álbum y propone un cruce sonoro entre la psicodelia tropical de Los Mirlos y la energía contemporánea del proyecto colombiano, trazando un puente musical entre Perú y Colombia desde una raíz compartida.

Los Mirlos reciben distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura

El Ministerio de Cultura (Mincul), a través de la Resolución Ministerial N° 000006-2026-MC, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, otorgó la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura a la agrupación musical Los Mirlos.

La norma, firmada por el ministro Alfredo Martin Luna Briceño, destaca el aporte significativo de la banda fundada en Moyobamba en 1973, calificándola como “pionera y principal referente de la cumbia que se elabora en la Amazonía peruana”.

Con más de cinco décadas de trayectoria, el Estado peruano reconoce que Los Mirlos ha trascendido generaciones y fronteras. Según el documento oficial, la banda no solo ha difundido la riqueza musical del oriente peruano, sino que se ha consolidado como “embajadores culturales del departamento de San Martín”.