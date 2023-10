Drake anuncia retiro temporal de la música por problemas de salud

El rapero canadiense Drake ha dejado a sus seguidores sorprendidos al anunciar su retiro temporal de la música. La decisión se debe a problemas de salud que ha estado enfrentando durante varios años.

"Probablemente no haré música por un tiempo. Necesito concentrarme en mi salud, ante todo, y hablaré de eso pronto", declaró durante su programa de SiriusXM, Table for one.

Drake mencionó que ha estado lidiando con dolencias de estómago durante años, a los que se refiere como "problemas locos", y que es hora de priorizar su salud.

Aunque no reveló detalles sobre su dolencia, aseguró a su audiencia que se tomará un descanso prolongado: "Así que necesito concentrarme en mi salud y necesito hacerlo bien, y voy a hacerlo".

Otras cosas en la que concentrarse

"Cerraré la puerta del estudio con llave por un momento. Ni siquiera sé (cuánto). Tal vez un año más o menos, tal vez un poco más", indicó Drake. También compartió que tiene: "Muchas otras cosas en las que me encantaría concentrarme".

Este anuncio llega justo después del lanzamiento de su octavo álbum, For all the dogs, que incluye 23 canciones y colaboraciones con artistas como Bad Bunny, Sza, 21 Savage, Chief Kee y Sexxy Red, entre otros.

Presenta a su hijo Adonis

Recientemente, Drake presentó a su hijo de 5 años, Adonis, en el video de su nuevo tema 8AM in Charlotte. La emotiva secuencia comienza con la presentación de un dibujo realizado por el pequeño en honor a su padre. El rapero, con cariño, le pregunta: "Cuéntame más sobre tu hermosa creación".

Fanático de Tupac Shakur

En julio pasado, Drake adquirió el anillo que perteneció al difunto Tupac Shakur, en una subasta donde se vendió por una cifra que superó el millón de dólares. Apenas con 25 años en aquel momento, el icónico rapero sufrió heridas graves el 7 de septiembre de 1996 en la famosa Strip de Las Vegas, y lamentablemente, falleció el 13 de septiembre de ese mismo año.