Canción hecha con IA que imita a The Weeknd y Drake fue enviada para su consideración en los Grammy

The Weeknd y Drake se volvieron virales en las diferentes plataformas de streaming gracias al artista anónimo Ghostwriter, quien tomó sus voces para generar, gracias a la inteligencia artificial (IA), la canción ‘Heart on my sleeve’. El hit alcanzó 600 mil reproducciones en Spotify, así como 15 millones de vistas en TikTok y 275 mil reproducciones en YouTube. Ahora, representantes de Ghostwriter, anunciaron, en una entrevista a The New York Time, que la creación de voces fue enviada a los Premios Grammy del 2024.

En efecto, el sencillo, que imita las voces de The Weeknd y Drake, fue presentada para que pueda ser considerada en las categorías de ‘mejor canción rap’ y ‘canción del año’. De acuerdo con Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación, ‘Heart on my sleeve’ sería “absolutamente elegible porque fue escrito por un ser humano”.

Por su parte, un representante de Ghostwriter ratificó a Times que la canción, creada por IA, será candidata a los premios mencionados ya que se dan a los autores de una canción y no a sus intérpretes. Es así como habría posibilidades de que se considere a ‘Heart on my sleeve’ como candidata por su letra, pese a ser difundida con las voces de The Weeknd y Drake.

Asimismo, según reporta Variety, la canción puede ser elegible también desde su creatividad ya que las reglas de los Grammy solicita que las canciones presentadas tengan “una distribución generacional”. Esto, se refirió “al lanzamiento amplio de una grabación disponible en todo el país a través de tiendas físicas, minoristas en línea de terceros y/o servicios de streaming”.

The Weeknd y Drake suenan en canción 'Heart on my sleeve' de streaming | Fuente: Instagram

Canción con voces de The Weeknd y Drake fue retirada de streaming

Cabe mencionar que la canción creada con las voces de Drake y The Weeknd fue retirada de las plataformas de streamig debido a un aparente pedido de Universal Music Group (UMG), quien envió avisos para la eliminación del Digital Service Providers (DSP). Es así como la canción de Ghostwriter fue retirada de Spotify, YouTube, Apple Music, TIDAL, y Deezer.

En una consulta hecha por Billboard, UMG denunció a la pista y el uso de la IA afirmando que las publicaciones que se vuelven virales con el uso de voces de los cantantes “demuestran por qué las plataformas tienen una responsabilidad legal y ética fundamental de evitar el uso de sus servicios de manera que perjudique a los artistas”.

Por otro lado, Harvey Mason Jr. contó a Times que le envió un mensaje a Ghostwriter tras la viralización de su canción. El ejecutivo organizó una mesa diálogo virtual con la Academia de la Grabación y el propio autor del éxito en streaming para entender el uso de la IA.