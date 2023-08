"Seré muchas cosas, pero nunca infiel": la emotiva canción de Rauw Alejandro a Rosalía

Rauw Alejandro y Rosalía confirmaron su ruptura luego de que la revista People diera la noticia el último 25 de julio. La pareja dio a conocer su separación cuatro meses después de anunciar su compromiso en un videoclip de la canción ‘Beso’. Además, ambos compartían en redes sociales diversas escenas de complicidad en sus proyectos musicales y rutina diaria sin imaginar que la relación llegaría a su fin.

Por otro lado, diversas especulaciones sobre el motivo de su rompimiento salieron a luz en los últimos días donde incluso se involucró a la modelo colombiana Valeria Duque. No obstante, tanto Rauw Alejandro como Rosalía desmintieron que hayan terminado “por terceras personas o una infidelidad” de alguno.

Ahora, el cantante puertorriqueño lanzó una nueva canción titulada ‘Hayama Hana’, una frase que en japonés significa “chica de gran belleza peculiar”, donde Raúl reflexiona, con un gran pesar, las razones por las que Rosalía se alejó de su vida. El tema dura cinco minutos y 27 segundos y ya se puede escuchar en su cuenta oficial de YouTube.

"Por si acaso nunca volvemos a hablar y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar. Esta (canción) la hago para cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad. Y no voy a hacerme el fuerte, yo no voy a frontera. Aquí todo el mundo sabe que te voy a llorar, te voy a extrañar", inicia el sencillo que ya cuenta con más de un millón de vistas a pocas horas de su publicación este jueves 10 de agosto.

Rosalía y Rauw Alejandro terminaron su relación luego de tres años y medio. | Fuente: Instagram (rosalia.vt)

Rauw Alejandro lanzó su canción 'Hayama Hana’ este jueves 10 de agosto. | Fuente: Instagram (rauwalejandro)

Rauw Alejandro menciona, en cada momento de la canción, que no deja de extrañar a Rosalía dejando entrever que no fue él quien quiso terminar la relación de más de tres años. "Todas mis carencias ya tú te las sabes. Yo también tus cosas tengo que aguantarme. Pero nunca por mi mente paso la opción de quitarme. Y qué pena, las parejas ya no duran”, expresa.

Rauw Alejandro: “Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel”

En otro momento de la canción, el intérprete de ‘Te felicito’ aseguró, una vez más, que nunca tuvo un acto de infidelidad que pudiera provocar la ruptura con la cantante catalana.

“Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi ser. Esto fue algo más que no está en mi poder. Mi niña de cristal, mi barquito de papel. Te desarmaste y arreglarte intenté (…) Todo te di y lo volvería a hacer, terminaré nuestra casita por si te da con volver”, exclama.

La modelo colombiana Valeria Duque fue vinculada con Raw Alejandro. | Fuente: Instagram (rosalia.vt)

Seguidamente, Rauw Alejandro muestra su admiración por Rosalía asegurando que es “la mejor artista” y que es “la portada más bella de todas las revistas”. De igual manera, menciona que la artista de ‘Despechá’ sigue siendo su ‘Motomami’ desde el día en que se conocieron en los Premios Grammy en Los Ángeles.

“Eres genuina, eres increíble, eres pura alegría, eres medicina. Tú me curas el corazón todas esas noches en casa bailando nuestra canción y si la vida me junta contigo en otra ocasión yo no le discuto al destino la razón”, afirmó.

Por último, Raúl lamenta la situación con Rosalía por lo que se despide de su expareja. “Otra vez me vuelvo a quedar aquí sin ti. Diablos, nena, te voy a extrañar, no vi venir que esto se fuera acabar. Otra vez me vuelvo a quedar aquí sin ti, esta vez no te voy a parar. Te digo adiós, que te vaya genial”, concluye el tema.