¿Con dedicatoria? Luis Fonsi lanza 'Pasa la página', su nuevo single que genera debate en redes

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi, recordado por el éxito de Despacito, se prepara para lanzar su nuevo sencillo Pasa la página. A través de sus redes sociales, Fonsi adelantó que la canción, disponible desde el 24 de agosto, trata sobre una persona que lucha por dejar atrás el pasado y seguir adelante. "Se tenía que decir y lo dije", escribió.

Desde que se anunció el lanzamiento del tema, los fans del artista han estado especulando sobre si la letra estará dedicada a su exesposa, la actriz Adamari López, con quien estuvo casado durante tres años. Tras su separación, ambos siguieron caminos diferentes; Adamari se casó con el bailarín español Toni Costa, mientras que Fonsi formó una familia con la modelo española Águeda López, con quien tiene una hija y un bebé en camino.

En enero pasado, durante la tercera temporada de La casa de los famosos, Adamari habló sobre su relación pasada con Luis Fonsi y compartió detalles sobre cómo la ayudó a superar el cáncer. Sin embargo, también reconoció que le causó un gran dolor. "Yo entendía que él era el amor de mi vida, con quien me casé y con quien quería formar una familia. Pero después decidió terminar nuestra relación", confesó la actriz.

El 20 de agosto, Luis Fonsi, el aclamado intérprete de éxitos como Aquí estoy yo, Échame la culpa y No me doy por vencido, compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes para promocionar Pasa la página. En las fotos se pueden ver fragmentos de periódicos con titulares sugerentes, como "La vida no espera: olvida, supera" y "Cambia de canal". Además, Fonsi escribió: "Se tenía que decir y lo dije (…) A buen entendedor, pocas palabras bastan".



¿Qué dice Pasa la página?

El próximo lanzamiento de Luis Fonsi, Pasa la página, ha generado opiniones encontradas en redes sociales, a pesar de que solo se ha publicado un pequeño adelanto de la canción y del videoclip. La letra del tema, que se estrenará el 24 de agosto, está dirigida a una persona que no ha superado una situación del pasado. “Hey, pasa la página / No eres la víctima más / Pa’ que te quieran / No hay que dar lástima / Pasa la página / Sigue con tu vida /Estás viviendo un cuento que ya terminó”, dice la letra.

Las reacciones con Pasa la página

Los seguidores de Luis Fonsi y Adamari López han expresado sus opiniones en línea. Algunos han asumido que la canción está dirigida a la actriz y han dejado comentarios como: "La canción que sacaste en contra de Adamari será tu caída”, “Ojalá no sea para hacerle daño. Somos un ejército que la queremos", "Así son los que les falta pantalón", "Parece que es él quien no olvida”, “El Shakiro boricua, le dicen ahora”, “Hombre cómo sacas esto”, “Después de 13 años, lanzar un tema así es como tan ridículo”, “Ya descansa”.

Sin embargo, otros han dado la bienvenida al nuevo proyecto de Fonsi y han expresado su emoción por escuchar la canción completa. “Qué ganas de escuchar tu nuevo temazo”, “Ay, dios mío. No puedo esperar al jueves”, “Falta una eternidad para el 24. Necesito más”, “¡Tremendo regalo de cumpleaños tendré!”, “Me encantó el pedacito que subiste”, “Que ganas de escucharla”, escribirieron.