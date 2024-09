Linkin Park estrena 'Heavy Is The Crow', canción oficial del mundial de 'League of Legends' [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Linkin Park volvió con fuerza. Este martes 24 de setiembre, la icónica banda de rock estadounidense estrenó 'Heavy Is The Crow', su segundo sencillo con su nueva vocalista Emily Armstrong que forma parte del emblemático disco ‘From Zero’, además de ser la canción oficial del Campeonato Mundial de League of Legends.

Asimismo, la cuenta oficial de League of Legends se encargó de difundir, en YouTube y demás plataformas digitales, el esperado videoclip de 'Heavy Is The Crow' (Corona es pesada) para los amantes de los ESports con el protagónico de Faker, el personaje rey junto con los jugadores de Europa, China, Norteamérica, Brasil y Corea del Sur representados en el videojuego.

Del mismo modo, el video, que ya cuenta con más de 4 millones de vistas siendo tendencia mundial en YouTube, muestra a los integrantes de Linkin Park: Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn, Emily Armstrong y Colin Brittain como personajes de League of Legends.

“Esto es lo que pediste. Pesada es la corona. Fuego al amanecer. Llueven las cenizas. Intentas contenerlo, pero brota como sangre. Esto es lo que pediste. Pesada es la corona”, se escucha el coro entonado por Emily Armstrong, cantante quien entró a la banda en reemplazo del fallecido Chester Bennington.

Con la voz de Emily Armstrong, Linkin Park estrenó su segunda canción 'Heavy Is The Crow'. | Fuente: Instagram (linkinpark)

¿Qué dijo Mike Shinoda sobre el nuevo tema 'Heavy Is The Crow'?

Hace unos días, Linkin Park anunció su colaboración con los Worlds 2024 para componer 'Heavy Is The Crow', el tema oficial del Campeonato Mundial de LoL que arrancará este 25 de setiembre con una gran final el próximo 2 de noviembre.

En una entrevista a la revista Forbes, Mike Shinoda, fundador, multiinstrumentalista y rapero de Linkin Park, habla de esta nueva incursión de la banda al popular videojuego.

"Ha sido una experiencia increíble colaborar con Riot Games para llevar este himno a la comunidad mundial de League of Legends. La canción es un verdadero punto culminante de esta nueva era para nosotros, aprovechando nuestro sonido característico e impregnándolo de energía fresca. Estamos muy emocionados de que los jugadores y fans lo experimenten", declaró el músico.

Antes del single y del videoclip, Linkin Park tocó por primera vez 'Heavy Is The Crow' en su concierto realizado en Hamburgo, Alemania, el último domingo 22 de setiembre donde interpretaron una lista de 27 temas de la banda incluyendo su última canción para League of Legends.

¿Qué canciones conforman 'From Zero', el nuevo disco de Linkin Park?

A continuación, presentamos la lista de canciones que integran el disco 'From Zero'.

From Zero (Intro) The Emptiness Machine Cut The Bridge Heavy Is The Crown Over Each Other Casualty Overflow Two Faced Stained IGYEIH Good Things Go

Linkin Park estrenó 'Heavy Is The Crown' en su último concierto en Alemania. | Fuente: Instagram (fallontonight)

Linkin Park anunció tres nuevas fechas para su gira ‘From Zero’

El estreno de 'Heavy Is The Crow' no fue la única gran noticia que dio Linkin Park a sus fanáticos. El grupo de rock también confirmó tres nuevas fechas para su gira mundial ‘From Zero World Tour’ que inició el último 11 de setiembre en el Kia Fórum de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Ahora la banda, que incluyó a Emily Armstrong (voz) y Colin Brittain (batería), también estará en París, el 3 de noviembre y en Dallas el 8 del mismo mes. Del mismo modo, programó su presentación en la ciudad de Sao Paulo, em Brasil, el 15 de noviembre en el Allianz Parque.

Es así como Brasil será el segundo país en Latinoamérica elegido por Linkin Park para presentarse tras siete años de ausencia. La banda estará antes, el 11 de noviembre, en el Coliseo Medplus en Bogotá, Colombia, donde ya hizo sold out en tiempo récord.

Linkin Park anuncia tres nuevas fechas de su gira 'From Zero’ en Paris, Dallas y Sao Paulo.Fuente: Instagram (linkinpark)

