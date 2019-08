Billie Eilish se llevó el premio en la categoría "Mejor artista nuevo". | Fuente: Instagram

La cantante de 17 años Billie Eilish adquirió fama como artista cuando tenía a penas 14, a raíz del sencillo “Ocean eyes”, que fue lanzado en el 2016 a raíz de una petición de uno de sus profesores de baile y se convirtió rápidamente en un fenómeno viral. Desde ese momento su carrera fue hacia arriba.

Tras el éxito de este tema, la cantante creó un canal oficial de Youtube, en donde subió su primer videoclip posteriormente. Luego de firmar un contrato con Interscope Records, el tema fue lanzado oficialmente el 19 de noviembre del 2016 y recibió muy buenas reseñas de la crítica especializada y un Disco de Platino de RIAA por haber vendido un millón de copias.

Billie Eilish | Fuente: Instagram

Su segundo tema fue “Bellyache”, pero un mes después lanzó “Bored” como parte de la banda sonora de la serie de Netflix “13 Reasons Why”. Estos sencillos y otros fueron recopilados en su primer disco: “When We All Fall Asleep, Where do We Go?”, que salió a la venta en marzo de este año.

Todas las canciones de su primera producción discográfica fueron compuestas con ella misma. Un tema que sin duda destacó fue “Bad Guy”, cuyo video dirigido por Dave Meyers la llevó a ser llamada por The Guardian como “el ícono pop que define la ansiedad adolescente en el siglo XXI".

Esta y otras razones llevaron a Eilish a ser nominada en nueve categorías de los MTV Video Music Awards 2019, compitiendo con artistas de la talla de Taylor Swift, Cardi B y Rosalía. Es precisamente con esta última quien era una de las artistas favoritas para triunfar en la categoría “Mejor artista nuevo”.

Sin embargo, la intérprete de “Con altura” solo se llevó a casa el premio “Mejor Video Latino” por su colaboración con el reguetonero colombiano J. Balvin, y el triunfo como mejor artista nueva llegó a manos de Eilish, quien agradeció a sus fanáticos a través de un video, puesto que a pesar de que es un sueño para ella, no pudo estar presente en la famosa ceremonia.