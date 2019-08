Taylor Swift se llevó su primer MTV VMA de la noche. | Fuente: AFP

La cantante Taylor Swift, una de las favoritas en la ceremonia, se llevó uno de los premios más importantes de los MTV Video Music Awards (MTV VMA 2019): Video del Año por la canción "You Need to Calm Down", con un mensaje contra la homofobia.

Ella agradeció a los fans (dado que el galardón es elegido por ellos) porque considera que notaron los puntos importantes del videoclip. "Ustedes quieren un mundo en el que todos seamos iguales, independientemente del amor con el que nos identifiquemos. Este video es una petición por la iguadad", indicó.

Por esta canción también se llevó su primer premio de la noche en los MTV VMA 2019: Video con Mensaje Positivo. Swift también arrancó el show de los MTV VMA 2019, ella interpretó canciones de su nuevo disco "Lover", incluyendo la que le da nombre al álbum con su guitarra en mano.

Ariana Grande y Taylor Swift parten como las grandes favoritas. Cada una de las intérpretes tiene 10 nominaciones; incluido Video del Año, Canción del Año y Mejor Video Pop.

LA CEREMONIA DE LOS MTV VMA

Ya se empezaron a repartir los primeros premios de los MTV Video Music Awards 2019 como el de Artista Push para Billie Eilish. Mientras que BTS y Halsey se llevaron el galardón a Mejor Acto K-Pop. En tanto, Rosalía y J Balvin subieron al escenario para recibir el galardón a Mejor Video Latino.

Por otro lado, Missy Elliott recibió el Premio Vanguardia 2019. Ella dedicó su galardón ─que recibió de manos de Cardi B─ a todas las comunidades de danza alrededor del mundo. "Ellos le dan ese latido del corazón", dijo durante su discurso de aceptación.

El foco de MTV VMA 2019, que se realizarán este lunes 26 de agosto en Nueva Jersey, está centrado en Taylor Swift (que acaba de lanzar nuevo álbum), el regreso a la gala de los Jonas Brothers y la presencia hispana con las figuras de Rosalía y Ozuna, entre otros.

La ceremonia de los MTV Video Music Awards 2019, conocidos por las siglas MTV VMAs, contará con el cómico y actor Sebastian Manislaco como animador.

Rosalía se llevó su primer MTV VMA a Mejor Video Latino por "Con Altura". | Fuente: Instagram

LISTA COMPLETA DE NOMINADOS MTV VMA 2019

1. VIDEO DEL AÑO

Taylor Swift – “You Need to Calm Down” – Republic Records (GANADORA)

2. ARTISTA DEL AÑO

Cardi B – Atlantic Records

Billie Eilish – Darkroom/Interscope Records

Ariana Grande – Republic Records

Halsey – Astralwerks/Capitol Records

Jonas Brothers – Republic Records

Shawn Mendes– Island Records

3. CANCIÓN DEL AÑO

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)” – Columbia Records (GANADORES)



4. MEJOR ARTISTA NUEVO

Ava Max – Atlantic Records

Billie Eilish – Darkroom/Interscope Records

H.E.R. – MBK/RCA Records

Lil Nas X – Columbia Records

Lizzo – Atlantic Records

Rosalía – Columbia Records

5. MEJOR COLABORACIÓN

Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita” – Island Records (GANADORES)



6. ARTISTA PUSH

Billie Eilish – Darkroom/Interscope Records (GANADORA)

7. MEJOR ACTO POP

Jonas Brothers – “Sucker” – Republic Records (GANADORES)



8. MEJOR VIDEO HIP HOP

Cardi B – “Money” – Atlantic Records (GANADORA)



9. MEJOR ACTO R&B

Anderson .Paak ft. Smokey Robinson – “Make It Better” – Aftermath Ent/12 Tone Music

Childish Gambino – “Feels Like Summer” – RCA Records

H.E.R. ft. Bryson Tiller – “Could’ve Been” – MBK/RCA Records

Alicia Keys – “Raise A Man” – RCA Records

Ella Mai – “Trip” – 10 Summers/Interscope Records

Normani ft. 6lack – “Waves” – Keep Cool/RCA Records

10. MEJOR ACTO K-POP

BTS ft. Halsey – “Boy With Luv” – Columbia Records (GANADOR)



11. MEJOR VIDEO LATINO

Rosalía & J Balvin ft. El Guincho – “Con Altura” – Columbia Records (GANADORES)

12. MEJOR ACTO DANCE

The Chainsmokers ft. Bebe Rexha – “Call You Mine” – Disruptor/Columbia Records

Clean Bandit ft. Demi Lovato – “Solo” – Big Beat/Atlantic Records

DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B – “Taki Taki” – DJ Snake Music Productions Ltd/Geffen

David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin – “Say My Name” – Big Beat/Atlantic Records

Marshmello & Bastille – “Happier” – Capitol Records

Silk City & Dua Lipa – “Electricity” – Columbia Records

13. MEJOR ACTO DE ROCK

The 1975 – “Love It If We Made It” – Dirty Hit/Interscope Records

Fall Out Boy – “Bishops Knife Trick” – Island Records

Imagine Dragons – “Natural” – KIDinaKORNER/Interscope Records

Lenny Kravitz – “Low” – BMG Rights Management (UK) Ltd.

Panic! At The Disco – “High Hopes” – Elektra Music Group

Twenty One Pilots – “My Blood” – Elektra Music Group

14. VIDEO CON MENSAJE POSITIVO

Taylor Swift – “You Need to Calm Down” – Republic Records

15. MEJOR EDICIÓN DE VIDEO

Billie Eilish – “Bad Guy” – Darkroom/Interscope Records – Directed by Dave Meyers

FKA twigs – “Cellophane” – Young Turks – Directed by Andrew Thomas Huang

Ariana Grande – “thank you, next” – Republic Records – Directed by Hannah Lux Davis

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)” – Columbia Records – Directed by Calmatic

LSD ft. Labrinth, Sia, Diplo – “No New Friends” – Columbia Records – Directed by Dano Cerny

Taylor Swift – “You Need to Calm Down” – Republic Records – Directed by Drew Kirsch & Taylor Swift





16. MEJORES EFECTOS VISUALES

Billie Eilish – “when the party’s over” – Darkroom/Interscope Records – Visual Effects by Ryan Ross, Andres Jaramillo

FKA twigs – “Cellophane” – Young Turks – Visual Effects by Matt Chandler, Fabio Zaveti for Analog

Ariana Grande – “God is a Woman” – Republic Records – Visual Effects by Fabrice Lagayette, Kristina Prilukova & Rebecca Rice for Mathematic

DJ Khaled ft. SZA – “Just Us” – We The Best/Epic Records – Visual Effects by Sergii Mashevskyi -- LSD ft. Labrinth, Sia, Diplo – “No New Friends” – Columbia Records – Visual Effects by Ethan Chancer -- Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco – “ME!” – Republic Records – Visual Effects by Loris Paillier & Lucas Salton for BUF VFX

17. MEJOR EDICIÓN

Anderson .Paak ft. Kendrick Lamar – “Tints” – Aftermath Ent/12 Tone Music – Editing by Elias Talbot

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)” – Columbia Record – Editing by Calmatic

Billie Eilish – “Bad Guy” – Darkroom/Interscope Records – Editing by Billie Eilish

Ariana Grande – “7 Rings” – Republic Records – Editing by Hannah Lux Davis & Taylor Walsh

Solange – “Almeda” – Columbia Records – Editing by Solange Knowles, Vinnie Hobbs, Jonathon Proctor

Taylor Swift – “You Need to Calm Down” – Republic Records – Editing by Jarrett Fijal

18. MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

BTS ft. Halsey – “Boy With Luv” – Columbia Records – Art Direction by JinSil Park, BoNa Kim (MU:E)

Ariana Grande – “7 Rings” – Republic Records – Art Direction by John Richoux

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)” – Columbia Records – Art Direction by Itaru Dela Vegas

Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita” – Island Records – Art Direction by Tatiana Van Sauter

Taylor Swift – “You Need to Calm Down” – Republic Records – Art Direction by Brittany Porter

Kanye West and Lil’ Pump ft. Adele Givens – “I Love It” – Warner Records & Def Jam Music Group – Art Direction by Tino Schaedler

19. MEJOR COREOGRAFÍA

FKA twigs – “Cellophane” – Young Turks – Choreography by Kelly Yvonne

Rosalía & J Balvin ft. El Guincho – “Con Altura” – Columbia Records – Choreography by Charm La’Donna

LSD ft. Labrinth, Sia, Diplo – “No New Friends” – Columbia Records – Choreography by Ryan Heffington

Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita” – Island Records – Choreography by Calvit Hodge, Sara Biv

Solange – “Almeda” – Columbia Records – Choreography by Maya Taylor, Solange Knowles

BTS ft. Halsey – “Boy With Luv” – Columbia Records – Choreography by Rie Hata

20. MEJOR CINEMATOGRAFÍA

Anderson .Paak ft. Kendrick Lamar – “Tints” – Aftermath Ent/12 Tone Music – Cinematography by Elias Talbot

Billie Eilish – “hostage” – Darkroom/Interscope Records – Cinematography by Pau Castejon

Ariana Grande – “thank you, next” – Republic Records – Cinematography by Christopher Probst

Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita” – Island Records – Cinematography by Scott Cunningham

Solange – “Almeda” – Columbia Records – Cinematography by Chayse Irvin, Ryan Marie Helfant, Justin Hamilton

Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco – “ME!” – Republic Records – Cinematography by Starr Whitesides