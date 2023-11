NSYNC alista su primera presentación en vivo en una década, para el estreno de 'Trolls Band Together'

La última vez que los cinco miembros de *NSYNC compartieron el escenario fue en los MTV Video Music Awards de 2013, en una breve actuación durante la cual Justin Timberlake recibió el Video Vanguard Award por su trayectoria. Posteriormente, en abril de 2019, la banda, sin la presencia de Timberlake, se reunió para una emocionante colaboración con Ariana Grande durante su actuación en Coachella. Juntos, interpretaron éxitos como Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored, It Makes Me Ill y Tearin' Up My Heart.

En septiembre de 2023, fuimos testigos del regreso oficial de Lance Bass, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick, JC Chasez y Justin Timberlake al escenario de los VMA 2023. Su tarea: presentar el premio a la Mejor Canción Pop, otorgado a Taylor Swift por su exitoso tema Anti-Hero.

Diez años después de su última presentación en vivo, los chicos de *NSYNC están decididos a hacer olas en los medios justo antes del lanzamiento de la película Trolls Band Together, que llega este fin de semana a los cines. Una de las estrategias para generar expectación es su reaparición como grupo frente a las cámaras.

Según informes de TMZ, Timberlake y los otros cuatro miembros del grupo planean participar en un evento promocional en Hollywood este miércoles, aunque los detalles exactos se mantienen en secreto. La noticia ha desencadenado una rápida movilización de los integrantes para llegar a tiempo al evento.

Se acabó la huelga de actores

La reciente finalización de la huelga del sindicato de actores de Hollywood ha llevado a muchos estudios a buscar formas creativas de impulsar el interés en medio de taquillas decepcionantes. Siguiendo esta tendencia, Universal, el estudio detrás de Trolls Band Together, planea un evento más íntimo en lugar de un gran estreno, aprovechando la presencia de los cinco miembros de *NSYNC.

A pesar de la especulación sobre una posible gira de reunión, TMZ aclara que, según sus fuentes, esto no está en los planes cercanos de la banda. Aunque su reunión promete ser un emocionante resurgimiento, por el momento no auspicia el comienzo de una serie de actuaciones en vivo por parte de *NSYNC en el futuro inmediato.

*NSYNC vuelve a hacer música

La agrupación *NSYNC ha vuelto a la escena musical después de más de dos décadas de ausencia. La boy band estadounidense se ha reunido para lanzar Better Place, su nuevo sencillo que forma parte de la banda sonora de la película animada Trolls 3.

Los rumores sobre el regreso del grupo comenzaron a circular en agosto de 2023, cuando los cinco miembros de la banda hicieron una aparición en la ceremonia de los MTV Video Music Awards.

El regreso se hizo oficial con el lanzamiento de Better Place, una canción que evoca el distintivo estilo dance pop que catapultó a la fama al grupo a finales de los años 90 y principios de los 2000, con éxitos como It's Gonna Be Me, Bye bye bye y Tearin' Up My Heart.