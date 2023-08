¿Lo perdonó? Britney Spears buscaría reconciliarse con su padre tras conflictos por su tutela

Britney Spears buscará un nuevo acercamiento con su padre Jamie Spears, quien dejó de ser tu tutor legal luego de más 13 años de tener el control financiero y personal de ‘la princesa del pop’ tras el decreto de la jueza Brenda Penny el 2021.

Según información de TMZ, la cantante “estaría hablando seriamente de reconciliarse con el hombre que quería encarcelar por su tutela” y a quien denunció de cometer abusos en su contra.

Las fuentes de TMZ comentan, además, que esta decisión de Britney Spears se da tres semanas después de su separación con el modelo y actor iraní-estadounidense, Sam Asghari.

“Britney Spears ha estado diciendo que quiere reparar la relación con su padre. Ella sabe que Jamie ha estado enfermo, entrando y saliendo del hospital durante meses, y no quiere arrepentirse de esperar demasiado”, precisa el medio web especializado en celebridades.

Jamie Spears, padre de Britney, se operará de las rodillas este viernes. | Fuente: Getty Images

Britney Spears buscaría hablar con su padre antes de operación

En efecto, se supo que Jamie Spears tendrá una intervención quirúrgica este viernes luego de hacerse un reemplazo de rodillas hace más de 16 años. El patriarca de los Spears desarrolló “una infección terrible” por lo que volverá al quirófano una vez más para que los médicos puedan cambiar el metal colocado.

“A pesar de todo, él ha perdido más de 25 libras y está extremadamente delgado”, afirma TMZ en su informe donde también detalla que fue Bryan, hermano mayor de Britney Spears, quien informa a la artista de 41 años sobre la situación de su padre.

El mismo portal sostiene que Jaime Spears, de 71 años, estaría dispuesto a acceder a una reconciliación con la mayor de sus hijas.

“Se nos dice que él nunca ha tenido mala voluntad hacia ella, a pesar de todas las cosas que Britney Spears dijo sobre él tanto dentro como fuera de la corte. Jamie supo el martes que Britney estaba hablando de reconciliación, y nos dijeron que estaba eufórico”, expresa el reporte.

Por su parte, Page Six señaló que Bryan Spears, de 46 años, se encuentra apoyando a su hermana Britney para superar el proceso de su divorcio. “Él se quedó con Britney en su mansión y la ayudó con un terapeuta”, precisa el medio.

Britney Spears en contra de su padre Jamie por su tutela

Cabe recordar que fue la propia Britney Spears quien manifestó, ante la jueza Brenda Penny en una audiencia en Los Ángeles, que cualquier miembro de su familia que esté involucrado en su tutela “debería estar en la cárcel”.

“Señora jueza, mi papá y cualquier persona involucrada con esta tutela, y mi gerencia, quienes jugaron un papel importante en castigarme cuando dije que no, deberían estar en la cárcel”, expresó la intérprete de 'Baby One More Time’, ‘Sometimes’, ‘I Did It Again’, entre otros éxitos.