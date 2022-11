Williams ya actuó en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo de Rusia. | Fuente: Facebook | Robbie Williams

El cantante Robbie Williams, que presentará su espectáculo musical en Qatar, defendió su intención de cantar en el país anfitrión de la Copa del Mundo y dijo que sería "hipócrita" rechazarlo.

Sus declaraciones han llamado la atencion luego de las críticas que se han desatado contra los artistas que decidieron participar en el marco musical del evento deportivo, debido al dudoso respeto por los derechos humanos que se profesa en el país. Esto ha llevado a Dua Lipa y Rod Stewart a descartar su presencia en los festejos mundialistas.



Además, Maluma se marchó este sábado de una entrevista después de ser cuestionado dos veces por su participación en el evento y por su opinión sobre el respeto a los derechos humanos.

"Sería hipócrita no actuar", dijo Williams a la prensa inglesa. "No acepto ningún tipo de abuso, en cualquier parte, pero si no pudiéramos actuar en todos los países que no respetan los derechos humanos, no podría ni actuar en mi cocina", añadió.

Williams ya actuó en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo de Rusia y ha estado vinculado con una aparición en el evento de este año, aunque su única actuación confirmada por ahora es el 8 de diciembre.

¿Qué artistas estarán en Qatar 2022?

El domingo, 20 de noviembre, se dará inicio al Mundial Qatar 2022, donde Ecuador jugará el partido inaugural contra el equipo anfitrión en el estadio Al Bayt en la ciudad de Jor a las 11:00 a.m. (hora Perú). Una hora antes, se realizará la ceremonia de apertura, la cual ha estado rodeada de incógnitas y polémicas en los últimos días.

La organización mundialista ha mantenido en reserva los nombres de los artistas que formarán parte de este espectáculo. Sin embargo, ya existen algunas confirmaciones de las figuras que pondrán el marco musical a este evento deportivo. El primero en la lista es el cantante surcoreano Junkook, miembro de la agrupación BTS que tendrá una performance de 30 minutos sobre el escenario.

Sin embargo, Doha albergará decenas de conciertos durante el certamen, por ejemplo, el 'FIFA Fan Festival', un evento gratuito con capacidad para 40 mil aficionados en el parque Al Bidda, anunció la presencia de Omar Montes para el 30 de noviembre, además de Black Eyed Peas, Julian Marley, Clean Bandit, Robbie Williams y Sean Paul, en días posteriores.

También estarán la estadounidense Nicki Minaj, el colombiano Maluma y la libanesa Myriam Fares; los tres artistas interpretan el tema Tukoh taka, el himno oficial del torneo. (Con información de EFE)

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.