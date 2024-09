Rosalía celebra su cumpleaños con el lanzamiento de su nueva canción 'Omega'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Barcelona fue la ciudad elegida por Rosalía para el lanzamiento mundial de su nuevo sencillo Omega, una colaboración con el madrileño Ralphie Choo. La presentación en vivo tuvo lugar durante las festividades de 'La Merced', coincidiendo con el cumpleaños de la cantante, que este este miércoles 25 de septiembre cumple 32 años.

El estreno de este tema llega un mes después de que la artista publicara su anterior colaboración, New Woman, junto a Lisa, miembro del grupo surcoreano Blackpink.

Rosalía ya había compartido un adelanto de la canción a través de su canal oficial de WhatsApp, donde hace una semana envió a sus seguidores un fragmento de 20 segundos.

Mezcla de géneros musicales

Omega es un tema que destaca por su mezcla de géneros musicales. Comienza con una base ochentera de teclado y rasgueos de guitarra, que dan paso a la característica voz de Rosalía, inicialmente en una balada pop que en pocos segundos evoluciona hacia el rap.

Luego, el tema regresa a la balada para dar paso a Ralphie Choo, quien añade elementos de trap a la canción. El videoclip, publicado una hora después del estreno en Barcelona, ​​muestra a ambos artistas disfrutando de una montaña rusa.

Rosalía cerró el telón de las fiestas de 'La Merced'

Además del estreno mundial de Omega en Barcelona, la banda sonora seleccionada por Rosalía para la festividad incluyó 15 temas, tres suyos, repartidos en cuatro bloques.

Despechá (Rosalía) precedió a Omega en el primer bloque, que completó con Summer Time (Vybz Kartel), Hold Yuh (Gyptian) y Gitana hechicera (Peret).

El segundo bloque lo conformaron los temas I Wanna Be Yours (Arctic Monkeys) y Last Nite (The Strokes); y el tercero, Milionària (Rosalía), Just The Way You Are (Milky), y Believe (Caroline Polachek).

Los temas elegidos para el cuarto y último bloque fueron Unchained Melody, de Elvis Presley; The Night We Met, de Lord Huron; Tek Tek, de Dystinct ; SHEFTEK, de nusar3000 & Azuleja, y CUUUUuuuuuute.

