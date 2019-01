Recordamos el mítico concierto en la azotea de The Beatles. | Fuente: Archivo

Hace 50 años, se hizo historia cuando John, Paul, George y Ringo subieron a la azotea de su empresa Apple Corps para brindar el último concierto de los Beatles. El 30 de enero del 1969, era simplemente "otro día en la oficina" como recuerda Ken Mansfield, mánager para EE.UU. de Apple Records en esa fecha.

Pero el encuentro pudo nunca haberse dado. Cuando los vio, en el camerino antes de arrancar el show, Mansfield notó disensión entre los 'fab four'. Más tarde, se enteró que había "mucha tensión" entre ellos. "Estaban decidiendo si salir o no", contó. Ellos siguieron dudando incluso cuando estaba por salir al techo, hasta que John Lennon dijo "oh, vamos. Hay que hacerlo. Necesitamos el material".

El mánager recordó un momento, durante el concierto, cuando las miradas de Lennon y McCartneyse cruzaron "fue como si se dijeran 'no importa lo que está sucediendo, esto somos nosotros. Esto es lo que siempre hemos sido. Somos lo que somos y eso es una buena banda de rock & roll'", dijo para Rolling Stone.

EN LA AZOTEA

Hacía tanto frío que ni George Harrison ni John Lennon podían sentir sus manos, pero aún así tocaron nueve canciones incluidos varios ensayos de "Get Back". Mientras los Beatles tocaban en la azotea del número 3 de Savile Row, sentados en una banca estaban Ken Mansfield, Yoko Ono, Maureen Starkey (entonces esposa de Ringo Starr) y Chris O’Dell (empleado de Apple Corps). Junto con ellos, habían otras personas del equipo de sonido y filmación. Aproximadamente 20 personas se encontraban en esa área de 3.6 metros x 4.5 metros.

"Con todo el equipo allí, la atmósfera era muy profesional; pero puedes escuchar algunos aplausos aquí y allá. El equipo de sonido y filmación eran 100% profesionales. No tenían tiempo para bromear", recordó el ex trabajador de Apple Records.

MITOS Y VERDADES

Abajo, en la calle, el público se congregaba para escuchar temas como "Don't Let Me Down", "I've Got a Feeling", "One After 909" y "Dig a Pony". Arriba no se habían dado cuenta de que Savile Row quedó paralizada, con los trabajadores del lugar abarrotando los edificios aledaños y colgando de las ventanas para escuchar a los Beatles. Los banqueros y sastres estaban enojados.

"Uno de los trabajadores de Apple Corps dijo que vio a toda esta gente y que el tráfico se detenía. Algunos estaban hipnotizados y otros molestos. Era un montón de emociones mezcladas", comentó Mansfield.

El mito dice que la policía detuvo la música porque algunos vecinos se quejaron del ruido y que los Beatles querían ser arrestados para cerrar su carrera con broche de oro. ¿Qué tanta verdad hay en esto? Sobre la policía, Ken Mansfield asegura que es una exageración ya que en las fotos se le ve mirando el show. "No recuerdo ningún drama", dijo. Mientras que el tema sobre el arresto fue tan solo una broma.

Terminado el concierto, todos simplemente bajaron por las escaleras. 18 meses después, John, Paul, George y Ringo anunciarían su separación.