"La testosterona abandonó el edificio": Robbie Williams asegura estar "hecho polvo" a sus 49 años

Robbie Williams, uno de los cantantes de pop rock más populares de los últimos tiempos, aseguró estar “hecho polvo” debido a la desenfrenada vida que llevó durante los inicios de su carrera. En una reciente entrevista dada al diario The Sun, el intérprete de ‘Angels’ mencionó sentirse agotado tanto mental como físicamente por su activa rutina sexual y sus actividades aceleradas durante los 90 y parte de los 2000.

El también compositor y actor británico señaló que sufre de “manopausia” (sic), que en realidad es andropausia, según reveló en entrevistas anteriores, Williams contó que sufre de síntomas de disminución del deseo sexual, así como pérdida de sueño no descansando las horas necesarias para poder realizar sus proyectos.

En ese sentido, Robbie Williams, quien estrenará el próximo 8 de noviembre una miniserie documental de cuatro partes sobre su vida en Netflix, afirmó sentirse “atraído magnéticamente a las 4 de la mañana” y no poder conciliar el sueño hasta dos horas después, especificando que dicho problema afecta su vida marital con su esposa, la actriz Ayda Field.

"El pelo adelgaza, la testosterona ha abandonado el edificio, la serotonina ya no está y la dopamina se despidió hace tiempo. He agotado todo lo bueno natural. Tengo la manopausia. Mi hija me dice: ‘Papá es un flojo’. No me gusta el término ‘flojo’ porque así me describían cuando era más joven. La realidad es que estoy hecho polvo por lo que me hice en los noventa y parte de los 2000", expresó el músico británico a The Sun.

Robbie Williams contará detalles de su vida en miniserie de Netflix que se estrenará el próximo 8 de noviembre. | Fuente: Instagram (robbiewilliams)

En el documental se conocerán momentos de inéditos de la juventud de Robbie Williams donde confiesa que estuvo con más de 100 mujeres, cifra que el cantante considera “probablemente más que el tipo promedio, pero menos de lo que cabría esperar”. Además, señaló que vivió toda clase de trastornos alimenticios desde la vigorexia hasta la anorexia.

Robbie Williams mostrará imágenes inéditas en documental de Netflix

En otro momento, Robbie Williams se refirió a su documental en la plataforma de streaming donde mencionó que el proceso de imágenes que compartió fue para él "un traumático accidente de auto en cámara lenta y surrealista".

En el proyecto también se verá imágenes de Robbie Williams bebiendo y consumiendo drogas durante sus inicios con Take That. No obstante, recalcó que, pese a los obstáculos, buscará seguir adelante con su carrera.

Williams también habla de la percepción equivocada que se tiene sobre las cirugías en las estrellas de Hollywood. "No se dan cuenta de que la mayoría de la gente del mundo del espectáculo se la ha hecho, pero no lo sabrías: el 90% es bastante decente", añadió.