The Weeknd en Lima: ratifican concierto en Estadio San Marcos tras levantarse orden de clausura

Tras levantarse la orden de clausura provisional del estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la productora LiveNation Perú, encargada de organizar el concierto de The Weeknd en Lima, ratificó que el show del artista canadiense se realizará en dicho escenario deportivo, como inicialmente estaba previsto.

Mediante un comunicado, la empresa informó que la fecha del show también se mantendrá, cumpliendo así con la agenda oficial de la gira.

"Informamos al público en general que la Municipalidad de Lima levantó la orden de clausura provisional del Estadio San Marcos y que el concierto de The Weeknd en Lima se realizará con normalidad el 22 de octubre en dicho recinto", se lee en el anuncio.

The Weeknd llega a Lima como parte de su exitosa gira mundial, After Hours Til Dawn Tour que incluye 43 fechas, con paradas en Europa y América Latina. Esta es la primera vez que los fans peruanos del cantante podrán disfrutar de dos de los discos más exitosos de su carrera After Hours (2020) y Dawn FM (2022) en vivo.

El canadiense se sumó a la privilegiada lista de artistas que pueden jactarse de haber llenado un estadio en la ciudad de Lima, luego de conocerse que todas las entradas para su concierto se agotaron en tiempo récord.



Guinness Records de The Weeknd

The Weeknd consiguió dos certificado del Guinness Récord en 2016; uno por el álbum más escuchado en Spotify en 2015 y otro por la mayor cantidad de semanas consecutivas en el Top 10 de Billboard’s Hot 100 por un artista masculino en solitario con el álbum Beauty Behind the Madness.

El cantante ha publicado cinco álbumes de estudio desde que debutó con Kiss Land (2013) siendo Dawn FM (2022), su último lanzamiento y su proyecto más aclamado por la crítica hasta la fecha.

Blinding Lights, del cuarto álbum de The Weeknd, es una de las pistas más reproducida en Spotify; en febrero de 2023 superó los 3 400 millones de reproducciones en la plataforma. Starboy es el tercero de los álbumes de The Weeknd en generar múltiples sencillos número uno, después de Beauty Behind the Madness (2015) y After Hours (2020).