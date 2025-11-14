Caribeños de Guadalupe advierte creciente inseguridad en el gremio artístico: "Estamos cansados"

En diálogo con Encendidos de RPP, miembros de Caribeños de Guadalupe señalaron que el gremio artístico atraviesa una difícil situación por el incremento de extorsiones.

Roger Nieves, animador del grupo, indicó que, aunque la agrupación no ha sufrido ataques, conocen de cerca los casos que golpean a otras orquestas. “Gracias a Dios nosotros todavía estamos tranquilos, pero es un problema espantoso. Lo que ocurrió en Chiclayo se hizo viral, pero no fue contra Caribeños, sino contra el dueño del local”, comentó.

Los músicos afirmaron que la inseguridad ha afectado incluso la asistencia del público, por lo que exhortaron al Estado a actuar con firmeza. “El rubro musical es uno de los más atacados y olvidados. Ya estamos cansados de pedir y ellos de prometer; esto sigue y sigue cobrando vidas”, señaló uno de los vocalistas durante la entrevista.

Preocupación por viajes y presentaciones

La agrupación también expresó que la mayor tensión no se vive en el escenario, sino durante los desplazamientos. Recordaron episodios como el ataque a Armonía 10 y advirtieron que la situación se agrava por la participación de malos efectivos policiales.

“No se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, ¿cómo se va a solucionar este problema si en la misma policía hay involucrados? Si el presidente de repente quiere, por ahí mueve, quiere solucionar, pero en la policía hay corruptos. Entonces, no hay solución”, sostuvo Nieves.

Los integrantes de Caribeños de Guadalupe reiteraron que continuarán trabajando pese al panorama adverso. Destacaron que, según reportes televisivos, incluso jefes policiales alertarían sobre operativos a organizaciones criminales, lo que genera desconfianza total.

“Seguiremos luchando”, enfatizó uno de los cantantes.

