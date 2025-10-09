Viuda de Paul Flores sobre el ataque a Agua Marina: "Tenemos un Gobierno nefasto, ahora vivir es un lujo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, el cantante de Armonía 10 que fue asesinado en marzo de este año a manos de extorsionadores, expresó su indignación por el ataque armado contra Agua Marina ocurrido la noche del miércoles en el distrito limeño de Chorrillos.

En conversación telefónica con el programa La Rotativa del Aire de RPP, la también cantante responsabilizó al Gobierno de la creciente violencia que afecta al país.

Como se recuerda, Agua Marina fue una de las primeras orquestas en pronunciarse contra la inseguridad ciudadana luego del asesinato de Flores, conocido como 'Russo'.

"Yo ahora no voy a hablar desde el odio, estoy aquí para hablar desde mi dolor, desde la impotencia que hoy estamos viviendo. Yo lo viví con mi esposo. La gente piensa que uno ya está tranquilo porque atraparon a los que hicieron daño, pero la verdad es que la justicia no se ve", declaró.

Conmovida, la cantante recordó que la herida por la pérdida de su esposo sigue abierta.

"Paul ya no va a volver. Es una herida que no va a cerrar nunca, por más que la gente diga: 'Esto va a pasar'. Esto empeora cada día. Me da mucha rabia que sigamos igual o peor que antes. El caso de mi esposo fue en un ómnibus en movimiento; ahora entran a los escenarios a disparar sin importar nada ni a nadie. Ya no hay respeto por la vida, no hay humanidad, no hay conciencia", agregó.

Viuda de Paul Flores exige acción y compromiso a las autoridades Consultada sobre la posibilidad de que una mayor coordinación entre artistas y la Policía Nacional ayude a prevenir estos hechos, Jaramillo consideró que eso será difícil mientras las autoridades no tomen conciencia de la situación.

"Yo ahorita no confío en nada. Cuando sucedió lo de Paul, nos prometieron muchas cosas, nos bajaron la luna y las estrellas, pero hasta el día de hoy no hay nada... no quiero hablar desde la venganza, quiero hablar desde la justicia. Quiero que las autoridades de verdad actúen, que no esperen que haya más muertos para reaccionar. Detrás de cada músico, de cada chofer, de cada trabajador, hay una familia, hay sueños. Mi esposo y yo teníamos tantas cosas por hacer. Necesito que entren en conciencia", expresó.

También afirmó que el agudizamiento de la delincuencia en el país es responsabilidad exclusiva de las autoridades.

"Netamente por el Gobierno. Porque tenemos un Gobierno nefasto, que piensa que si te mandan un mensaje y no contestas, ellos se van a olvidar. Y no es así. Yo ya no podía quedarme callada. Sé lo que la familia de los músicos está pasando, el martirio que están viviendo", acotó.

Carolina Jaramillo posterga presentaciones: "Ahora vivir es un lujo"

La artista señaló que, aunque ha recibido apoyo psicológico, la situación de inseguridad la obligó a postergar sus presentaciones.

"Tuve ayuda psicológica. Ahora estoy intentando trabajar, pero hoy cancelamos un concierto por obvias razones. No puedo arriesgar mi vida sabiendo todo lo que está pasando. Mi hijo solo me tiene a mí, no tiene ayuda de nadie. Si me pasa algo, él quedará solo. Hablo por todos los que perseguimos un sueño", acotó.

También indicó que su concierto de lanzamiento como solista será postergado hasta que la situación mejore.

"Ahorita tenía mi concierto de lanzamiento y lo estamos postergando. No puedo darme el lujo de que me maten y mi hijo quede desamparado, porque ahora vivir es un lujo. Tengo fe en que, si la justicia del hombre no hace nada, la de Dios lo hará", concluyó.

Carolina Jaramillo pide a las autoridades tomar conciencia ante la inseguridad. | Fuente: RPP