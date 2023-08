Taylor Swift entona su canción 'Look What You Made Me Do' en teaser de 'Wilderness' [VIDEO]

Taylor Swift sigue generando noticia, pero esta vez no es por su exitosa gira ‘The Eras’ que ya se perfila como una de las mejores de la historia al calcularse una recaudación de taquilla, solo en Estados Unidos, por 2,200 millones de dólares. Ahora, la cantante también ha sido protagonista en ‘Wilderness’, una serie de suspenso original del Reino Unido que lanzó su teaser oficial este miércoles 23 de agosto en todas las plataformas digitales.

Resulta que la regrabación del hit ‘Look What You Made Me Do’ del álbum ‘Reputation’ de Taylor Swift, lanzado el 2017, se oye como la principal pista de este primer adelanto de ‘‘Wilderness’ en Prime Video.

Es así como los fans de la artista estadounidense también podrán disfrutar de la música de su ídolo en esta nueva serie original de Amazon.

"Otro día, otro drama, pero todo lo que ella piensa es en el karma (…) Tu primer vistazo a Wilderness, con "Look What You Made Me Do (Taylor's Version)" de Taylor Swift llegando a Prime Video el 15 de septiembre", se lee en la descripción del video que ya cuenta con 21 mil reacciones y más de 500 comentarios a pocas horas de su publicación en Instagram.

'Wilderness’ es una serie de suspenso británica transmitida por Prime Video. | Fuente: Prime Video

‘Wildeness’ relata la historia de una pareja británica que se encuentra en un viaje por carretera en Estados Unidos luego de la esposa descubriera una infidelidad por parte de su cónyuge.

“La desafiante 'Look What You Made Me Do (Taylor's Version)' refleja la transformación de Liv (Jenna Coleman) después de que su supuesto 'felices para siempre' se convierte rápidamente en una pesadilla viviente al descubrir que su marido Will (Oliver Jackson-Cohen) es tener una aventura”, se lee en el comunicado difundido por Prime Video.

De igual manera, la descripción oficial menciona que “Para Will, es una oportunidad de hacer las paces, para Liv, es una perspectiva muy diferente: un panorama donde los accidentes ocurren todo el tiempo. El lugar perfecto para vengarse. Mira lo que él la obligó a hacer”.

Taylor Swift relanza por primera vez canción de su álbum ‘Reputation’

El elenco de la serie británica estará conformado por Jenna Coleman, Oliver Jackson-Cohen, Ashley Benson y Eric Balfour. ‘Wilderness’ fue creada por Marnie Dickens, basada en la novela BE Jones, y producida por Elizabeth Kilgarrif.

Cabe resaltar que esta es la primera canción del álbum ‘Reputation’ que Taylor Swift vuelve a relanzar. Sin embargo, la intérprete de Shake It off ya había compartido antes sus éxitos en Prime Video con la serie dramática ‘The Summer I Turned Pretty’ el 2022.

Taylor Swift, de 33 años, se encuentra regrabando sus álbumes más populares. A comienzos de julio, dio a conocer la reedición de su álbum 'Speak Now' y hace unos días, anunció el relanzamiento de ‘1989 (Taylor’s Version)’ el cuál estará disponible el próximo 27 de octubre.