"Es inaceptable lo que estamos viviendo": pasajeros varados por choque de trenes en Cusco denuncian falta de información

Decens de pasajeros permanecen varados en las estaciones de Machupicchu Pueblo y Ollantaytambo. | Fuente: RPP

Grupos de turistas nacionales e internacionales permanecen varados en Machupicchu Pueblo y Ollantaytambo, en el Cusco, tras el choque de dos trenes en la vía que une a ambas localidades y que hasta el momento deja un muerto y más de 30 heridos, según reportes de las autoridades.

Turistas que visitaron o esperaban visitar el santuario de Machu Picchu hablaron con RPP y expresaron su malestar por la falta de información de parte de las autoridades, pese a que familias enteras permanecen varadas.

Los servicios ferroviarios continúan suspendidos de forma temporal tras la colisión de dos trenes en la vía a Machu Picchu, así lo informó Ferrocarril Trasandino S.A., concesionario de la vía férrea del suroriente del país.

Nicole Venegas, un turista chilena varada en la estación de Machupicchu Pueblo, también afirmó que llevaba varías horas esperando por alguna solución y que la comunicación por parte de las empresas ha sido escasa. "Es inaceptable lo que estamos viviendo", dijo.

Venegas, quien se encontraba de vacaciones con amigas en la zona, detalló que habían planificado su itinerario con antelación, pero tras el accidente no recibieron ninguna alternativa.

"Pudimos acceder a un comunicado de Inca Rail, que es la empresa, entiendo, que al menos con quien nosotros tenemos el servicio. Y lo único que informan en ese comunicado es que van a estar momentáneamente los tramos paralizados, va a haber un retraso considerable debido al accidente que ya conocimos, pero no hay más información en relación a cuándo se va a activar el protocolo de emergencia", afirmó.

Cintia Sora, una turista peruana cuyo tren estaba programado para salir a las 2:30 p.m., minutos después del siniestro, denunció que las empresas ferroviarias inicialmente atribuyeron el retraso a una "falla mecánica" sin mencionar el accidente, dejando a más de 200 personas, incluyendo niños y adultos mayores, sin orientación clara en una estación pequeña y bajo condiciones climáticas adversas.

"Hay un montón de pasajeros varados en la estación. Es muy triste lo que ha pasado y entiendo que se puedan dar accidentes. Sin embargo, el manejo de la comunicación que han tenido ambas empresas es terrible, porque tratamos, por lo menos saber, cuánto tiempo vamos a tener que esperar", dijo a RPP.

"Nunca dijeron que hubo un accidente. La comunicación sigue siendo la misma. Nos acercamos constantemente a las personas que están atendiendo alrededor. Sin embargo, ninguno nos da información de cuánto tiempo aproximado podríamos esperar, qué cosa es lo que podemos esperar", agregó.

Sora también destacó las malas condiciones climáticas, con lluvia durante la mañana y la tarde, y la falta de hospedajes disponibles en la zona.

Situación en la estación de Ollantaytambo

En la estación de Ollantaytambo, turistas entrevistados por RPP reportaron estar esperando desde las 2:00 p. m. sin información oficial sobre el accidente, salvo lo visto en redes sociales. En ese contexto, una pasajera proveniente de Lima expresó su preocupación por la aglomeración y la dificultad para encontrar hospedaje en esta ciudad cusqueña.

"Hay mucha aglomeración aquí, muchos han quedado varados, entonces va a ser un poco complicado también para nosotros conseguir un hospedaje [...] y poder salir nuevamente a hacer la cola al día siguiente (para el tren) vamos a chocar con las personas que vienen para el día 31 y no sabemos si va a salir o no", dijo.

Otro turista criticó la falta de autoridades y expresó su preocupación por tener boletos a Machu Picchu para mañana, miércoles 31, y perder sus reserva.

"No ha habido ni una autoridad oficial que haya puesto orden [...] (para decir) 'no va a haber tren hoy día, no esperen más. Se va a retornar a partir de las 5 de la mañana del día siguiente', por ejemplo. No, no hay ni una comunicación oficial, simplemente estamos a la espera de que los rumores", dijo.

Hasta pasadas las 8:00 p.m. de este martes, los pasajeros siguen varados en las estaciones de Machupicchu Pueblo y Ollantaytambo y aseguran que no han recibido información sobre planes de contingencia o protocolos de emergencia más allá del comunicado inicial de las empresas.