Un sismo de magnitud 5.0 con epicentro en Chilca sacudió Lima

Lima fue sacudida esta tarde por fuerte sismo de magnitud 5.0, de acuerdo al reporte de del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El epicentro del sismo -sentido a las 6:21 p.m.- se ubicó a 36 kilómetros al oeste de Chilca, en la provincia limeña de Cañete, a una profundidad de 53 kilómetros.

Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado IV-V en la escala de Mercalli en la localidad de Chilca.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0105

Fecha y Hora Local: 26/02/2026 18:21:08

Magnitud: 5.0

Profundidad: 53km

Latitud: -12.44

Longitud: -77.06

Intensidad: IV-V Chilca

Referencia: 36 km al O de Chilca, Cañete - Lima

Las autoridades locales no reportan hasta el momento daños materiales ni víctimas por este fenómeno.

Por su parte la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el sismo no genera riesgo de tsunami en el litoral peruano.

BOLETÍN DE SISMO TSUNAMI N° 05-2026-1

CARACTERÍSTICAS DE EVENTO SÍSMICO 36 KM AL O DE CHILCA, CAÑETE - LIMA

¿Por qué no genera tsunami?

En comunicación con RPP, el jefe del IGP, Hernando Tavera, indicó que la profundidad en la que se originó el simo (53 km) explica la percepción de un movimiento vertical de abajo hacia arriba que fue sentido con intensidad por la población.

“Prácticamente hemos tenido la percepción que ha sido un sacudón de abajo hacia arriba y eso es coherente con la ubicación del epicentro del sismo”, dijo el especialista.



Además, Tavera explicó que, según la experiencia técnica acumulada, se requiere de una magnitud significativamente mayor para generar alteraciones en el nivel medio del mar y generar una alerta de tsunami.

Asimismo, indicó que es probable que ocurran réplicas, aunque estas serían de menor intensidad y apenas perceptibles para la población.



La acumulación de energía y la prevención



El especialista aclaró un concepto fundamental sobre la liberación de energía sísmica. Según detalló, un evento de magnitud 5.0 no contribuye a reducir el riesgo de un terremoto mayor. Esto ocurre porque la fuerza de un sismo no aumenta de forma simple, sino que se multiplica drásticamente: cada grado de magnitud libera 30 veces más energía que el anterior. Por esta razón, los temblores pequeños son insuficientes para descargar la enorme presión acumulada que daría origen a un terremoto de gran magnitud.

En ese sentido, recordó que el país se prepara actualmente para un posible sismo de magnitud 8.8 frente a la costa central, un evento que eventualmente ocurrirá y para el cual la población debe estar prevenida mediante simulacros familiares y la revisión de las estructuras de sus viviendas.



Respecto a posibles riesgos secundarios, como la inestabilidad de suelos o la activación de quebradas en zonas declaradas en emergencia, Tavera señaló que un sismo de magnitud 5.0 no suele generar este tipo de problemas.

Ciencia frente a la desinformación y mitos



Ante la propagación de noticias falsas en redes sociales sobre supuestas predicciones sísmicas, el ingeniero fue enfático en señalar que la ciencia actual no posee la capacidad de anticipar cuándo ocurrirá un movimiento telúrico exactamente. Tavera desmintió que fenómenos atmosféricos como la aparición de arcoíris, lluvias o cambios de temperatura tengan alguna correlación con los procesos internos de la Tierra que originan los sismos. Atribuyó estas creencias a simples coincidencias que la población suele correlacionar de manera subjetiva.



“Los procesos que ocurren dentro del planeta Tierra no guarda relación con lo que ocurre en la atmósfera”, aclaró el especialista.



Finalmente, sobre el Sistema de Alerta Temprana, mencionó que Indeci se encuentra trabajando en una etapa de evaluación y marcha blanca para asegurar que el sistema brinde información confiable a la población una vez que entre en funcionamiento oficial. Instó a los ciudadanos a mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales como el IGP y el Centro Sismológico Nacional para evitar el pánico innecesario.

¿Qué debe tener una mochila de emergencia?



La mochila de emergencia es clave para la supervivencia durante desastres naturales como sismos, terremotos, inundaciones, deslizamientos, entre otros. Esta no debe superar los 20 kilos (con implementos para cuatro personas) y debe contar un peso promedio de 8 kilos. ¿Qué debe de incluir? A continuación, te lo contamos.

Con el sismo en Chilca de magnitud 5.0 que remeció Lima, es importa tener este elemento. La maleta debe estar compuesta solo por artículos que garanticen la supervivencia en las primeras 24 horas. La mochila debe contener artículos específicos según los requerimientos de cada familia. En caso haya un bebé o niño, deberá considerar la inclusión de leche en polvo o evaporada, biberón, papilla, cubiertos para niños, pañales desechables, ropa de cambio. Asimismo, medicamentos indispensables para tratamientos, alcohol en gel, toallas higiénicas, papel higiénico y más.

Artículos de una mochila de emergencia para sismos

ARTÍCULOS DE HIGIENE: gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, paños húmedos. BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS: algodón, alcohol, vendas, termómetro. ROPA Y ABRIGO

BEBIDAS Y ALIMENTOS NO PERECIBLES: agua embotellada, chocolate en barra, atún, comida enlatada. DINERO EN EFECTIVO, de preferencia en monedas. EQUIPO DE COMUNICACIÓN: linterna, radio portátil a pilas, pilas, silbato, agenda con contactos de emergencia, útiles para escribir, plumón grueso.

ARTÍCULOS VARIOS: bolsas de plástico y recipientes, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerda de poliéster, encendedor, plástico para piso y techo, cinta adhesiva multiusos, petate o alfombra de paja o tela.



De otro lado, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda incluir los siguientes artículos:

INCLUIR CAJA DE RESERVA

Aparte de una mochila de emergencia, se debe tener una caja de reserva ubicada en un lugar seguro y de fácil acceso para la familia. Los artículos deberían cubrir las necesidades del grupo a lo largo del segundo y cuarto día tras el desastre natural.

Bebidas y alimentos no perecibles son lo más importante. No olvide incluir agua embotellada, sopa instantánea, comida enlatada, leche en polvo y evaporada, galletas de agua, caramelos, chocolate en barra, entre otros. Además, ropa y abrigo como casaca, ropa interior, medias, manta polar; y, objetos de higiene como cepillo y pasta dental, jabón de tocador y toallas. Es importante tener un termo, ollas, menaje de plástico, papel periódico, imperdibles, pilas de reserva y paraguas.

¿CÓMO CONSERVAR LOS ALIMENTOS?

Lorena Romero, nutricionista de la Sociedad Nacional de Pesquería, comenta que se debe tener en cuenta que los alimentos perecibles son aquellos alimentos frescos (frutas, verduras, carnes) y que contienen mayor cantidad de agua. Por su parte, los alimentos no perecibles son aquellos que tienen un tiempo más prolongado de vigencia (menestras, cereales, frutos secos y alimentos en conservas, como enlatados de atún y leche). Estos últimos son ideales para conformar la caja de reserva.

La especialista resalta que la conservación de alimentos perecibles en verano se debe dar mediante refrigeración y congelamiento. La refrigeración le da un poco más de vida a los alimentos, como pollo, carne, pescado se deben conservar para garantizar su forma de preservación. Tenga en cuenta que debe preservar los alimentos en envases limpios, de preferible de vidrio y cerrados de manera hermética.