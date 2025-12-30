Un fallecido y 30 heridos deja el choque entre dos trenes en la vía hacia Machu Picchu [VIDEO]

La víctima fue identificada como Roberto Cárdenas, maquinista de uno de los trenes afectados. Los heridos han sido trasladados a clínicas y hospitales.

Un fallecido deja el choque entre dos trenes en la vía hacia Machupicchu | Fuente: Difusión

Un fallecido, identificado como Roberto Cardenas, así como 30 heridos, entre nacionales y extranjeros, es el saldo que ha dejado hoy el choque frontal de dos trenes en el kilómetro 98, en el sector Pampacahua, en el tramo Machu Picchu - Ollantaytambo. Así lo confirmó la Policía Nacional.

Los trenes que colisionaron pertenecen a las empresas PeruRail e IncaRail, según informaron desde Ferrocarril Trasandino, empresa concesionaria de la vía del tren suroriente del país. El choque se produjo cerca a la 1: 20 p. m.

Según fuentes policiales, el fallecido es un maquinista de la empresa IncaRail. Videos filmados en la zona muestran que los vagones de ambos trenes presentan daños estructurales en la parte frontal. Los viajeros, con sus equipajes, se encuentran sentados al costado de la vía.

Fuentes de RPP confirmaron que desde la empresa PeruRail enviaron tres vagones vacíos para evacuar a los heridos y viajeros varados. Desde la Policía Nacional además confirmaron que, agentes de la Unidad de Emergencia y Alta Montaña fueron enviados para brindar apoyo a los pasajeros.

Por su parte, la empresa IncaRail informó mediante un comunicado que todo su personal fue trasladado a la zona para brindar acciones de apoyo a los pasajeros. Además indicaron que la prioridad en este momento es mantener la seguridad de los viajeros y colaboradores.

El ministerio de Salud informó que están movilizando 12 ambulancias y profesionales de salud a las zonas más cercanas al accidente para brindar apoyo.