Presidente del sector de Pampacahua asegura que tren de Inca Rail "se adelantó" y provocó choque en curva ciega

Cleto Quispe, presidente del sector de Pampacahua, lugar donde se registró el choque de dos trenes en la vía a Machu Picchu, reveló detalles sobre las circunstancias del accidente. Según el dirigente, el siniestro habría sido provocado por un error de coordinación en el que una de las unidades avanzó de manera indebida.

Quispe explicó que el choque ocurrió en el kilómetro 94.200, una zona establecida habitualmente para el cruce de las unidades de las empresas operadoras. Según su versión, el tren de Inca Rail, que provenía de Ollantaytambo, debía esperar en dicho punto al tren de PeruRail, pero no lo hizo.

“El que se adelantó a PeruRail fue Inca Rail, que venía de 'Ollanta', que tenía que hacer espera en el kilómetro 94. El que llega primero debe esperar al otro tren”, dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

Error de comunicación

Además, Quispe indicó que parte de la responsabilidad recae en quienes dirigen el tráfico ferroviario.

“Quienes dan órdenes son los que operan las radios. No sé qué pasó con la comunicación de ellos”, cuestionó.

El dirigente mencionó que el accidente se produjo "justo en una curva donde no se visualizan entre las dos máquinas que están subiendo y bajando", lo que impidió a los operarios reaccionar a tiempo.

No obstante, precisó que se trata de la primera vez que ocurre un incidente de esta magnitud en la zona.

El presidente del sector de Pampacahua resaltó la dificultad para evacuar a los heridos, ya que al lugar solo se puede acceder por vía férrea.

"No hay carretera (...) Entre los heridos se han ayudado. Había guías turísticos, oficiales. Y ellos han apoyado a acudir a los visitantes", aseveró.

Presidente Jerí visita a los heridos

Horas después del accidente, el presidente de la República, José Jerí, llegó a la clínica O2 Medical Network en Cusco, donde fueron trasladados al menos una decena de heridos.

El mandatario estuvo acompañado por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

Las autoridades se reunieron con los afectados para asegurar una "respuesta firme" ante la emergencia. Por su parte, el MTC informó que ya inició la verificación de la documentación técnica y operativa del servicio ferroviario a fin de esclarecer las responsabilidades.