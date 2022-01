La Acopril espera que se mantenga la virtualidad para las familias que han decidido no enviar a sus hijos a las aulas. | Fuente: Andina

El presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopril), Edgardo Palomino, señaló que las instituciones educativas han decidido regresar a los costos prepandemia ante la eventualidad del retorno a la presencialidad.

"Hemos tenido una variable, que es la incertidumbre que hay frente a esta pandemia, si termina o no termina, si viene la tercera ola o no. En función a eso, la mayoría de colegios han optado por regresar a costos prepandemia en caso de que la educación se dé presencial, que es lo que todos queremos si la vida de la comunidad educativa no se pone en riesgo, y otro pequeño sector de colegios ha optado por nivelarlo a la inflación", dijo a Conexión por RPP.

Indicó que esto implicaría un incremento de aproximadamente 20 % en los costos a comparación del año pasado. "En el 2021 la educación fue virtual principalmente y semipresencial en algunos colegios que hicieron pilotos, pero no hubo presencialidad", recordó.

Por ello, acotó que en realidad "no hay un incremento si lo comparamos de presencial a presencial", y sostuvo que "la mayoría de colegios se sigue comportando de manera empática con los padres de familia porque estaríamos regresando recién a nivelarnos con los precios presenciales prepandemia".

Edgardo Palomino remarcó que esta información ya la tienen los padres y madres de familia, pues de acuerdo a la normativa correspondiente, deben contar con todos estos datos 30 días antes de que se inicie el proceso de matrícula.

Mantener la virtualidad

De todas maneras, el representante de Acopril se mostró en contra de que la presencialidad sea una obligación el próximo año, teniendo en cuenta que no todos los colegios cuentan con la infraestructura ni el personal suficiente para cumplir con los protocolos de bioseguridad. A eso se suma, explicó, que muchas familias han decidido no enviar a sus hijos a las escuelas.

"Lo que nosotros evaluamos es la disposición del padre de familia porque al final de cuentas es quien decide enviar a su hijo de manera presencial o no. Actualmente hay un 30 % de padres que aún así acabe la pandemia hoy, han decidido que el año 2022 sus hijos no van a asistir ni de manera presencial ni semipresencial a los colegios", apuntó.

"Tenemos que dar salidas", subrayó y solicitó al Ministerio de Educación que revise la normativa y que la virtualidad se estipule no solo para alumnos con comorbilidades, sino para todas las familias que han tomado la decisión de no mandar a sus hijos al colegio por ahora.





