Cada día se pierden 400 mil soles por el déficit hídrico en Loreto, alerta el gobernador regional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad "El día de ayer se han trasladado las primeros 20 toneladas de ayuda humanitaria y han llegado a la ciudad de Iquitos", aseveró

"El día de ayer se han trasladado las primeros 20 toneladas de ayuda humanitaria y han llegado a la ciudad de Iquitos", aseveró | Fuente: RPP

El gobernador regional de Loreto, René Chávez, se refirió a la declaratoria de emergencia debido al desabastecimiento causado por el déficit hídrico y señaló que se está perdiendo alrededor de 400 mil soles por día al no poder navegar adecuadamente, lo que genera que los puertos se mantengan vacíos.

"El día de ayer se han trasladado las primeros 20 toneladas de ayuda humanitaria y han llegado a la ciudad de Iquitos. Hemos verificado nosotros en la noche. Hoy día se debe estar haciendo la distribución. Van a entrar los puentes aéreos a la provincia de Ramón Castilla y por vía fruvial van a entrar hasta el distrito de Yavarí. Son 3200 personas afectadas en Yavarí, está Santa Rosa entre ellos, y toda esta ayuda humanitaria va a ir solamente a este distrito", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Hemos podido hacer un diagnóstico desde nuestra Gerencia de Agricultura y es un promedio de 400 mil soles diarios que se está perdiendo porque no se puede transportar, casi todos los puertos que han quedado deshabitados no pueden atracar las lanchas y se quedan varadas. Entonces eso nos está ocasionando un perjuicio", aseveró.

"No solamente se pierde en el campo por falta de agua, sino se pierde en el tránsito. Las embarcaciones se quedan varadas y las personas empiezan a regalar (sus productos) y algunos se pudren en las lanchas y en los botes, y no pueden llegar a los principales puertos, están vacíos", agregó.

Acciones para el corto y el largo plazo

Respecto de las acciones para enfrentar el déficit hídrico, Chávez mencionó que se pretende dragar los puertos a fin de mayor viabilidad a los ríos.

"La emergencia es por 60 días, pero el tema del calentamiento global, el efecto invernadero, la elevación de la temperatura a nivel del globo va a seguir perjudicándonos y con el tiempo el tema de la sequía se va acentuando más", manifesó.

"Con el Ministerio de Transporte nos hemos sentado, igual que con todos los ministerios que han quedado a disposición de la emergencia. Me he reunido con el jefe de Enapu, con el que está responsable ahorita para poder construir o comprar inmediatamente una draga para poder dragar primero los puertos, porque los puertos se quedan en tierra y las lanchas no pueden atracar. Entonces van a empezar a dragar los puertos y también van a empezar a arrastrar los malos pasos para darle viabilidad y navegabilidad a estos ríos", finalizó.