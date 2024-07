¿Qué se espera del mensaje presidencial de Dina Boluarte en materia de seguridad ciudadana y salud?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno José Manuel Saavedra indicó que el Gobierno no ha cumplido con la inauguración de 5 cárceles que se prometió en el mensaje presidencial anterior

Seguridad ciudadana y mejoras en el sistema público de salud son dos de los temas que más expectativas despiertan en la población en el mensaje presidencial que dará la presidenta Dina Boluarte, el próximo 28 de julio.

Vale resaltar que, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el porcentaje de denuncias por comisión de delitos se ha incrementado paulatinamente en los últimos cinco años. El 2020 hubo un total de 320 819 denuncias a nivel nacional ingresadas al Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL); el 2021, esta cifra llegó a 403 071; el 2022, a 497 581; el 2023, a 563 257; y, entre enero y marzo de este año, la cifra va en 124 951, siendo mayor en 59 denuncias respecto al mismo periodo en 2023, y en 14 984 (13,6%) frente al mismo trimestre en 2022.

Respecto a salud pública, el Diagnóstico de Brechas de Infraestructura o Acceso a Servicios del Sector Salud 2023, elaborado por el Ministerio de Salud (Minsa), indicó que, para este año, la proyección de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada sería de 94.09 %, y que el porcentaje de hospitales con capacidad instalada inadecuada sería de 86 %.

Ante este panorama, RPP consultó con José Manuel Saavedra, presidente ejecutivo de la Misión Internacional de Ciudades Seguras, y la doctora Ivette Mendoza González, presidenta de la Federación Médica Peruana (FMP), respecto a lo que esperaban del mensaje presidencial en sus respectivas áreas.

José Manuel Saavedra: "Lamentablemente, estamos sin una estrategia de seguridad ciudadana"

El presidente ejecutivo de la Misión Internacional de Ciudades Seguras indicó que la jefa de Estado no ha cumplido las promesas que hizo en materia de seguridad ciudadana en el mensaje presidencial del año pasado. Una de estas, según indicó, es que no se inauguraron las 5 cárceles que anunció en aquella fecha.

“Realmente no se han cumplido las promesas que hizo la presidenta. Lo primero que ella enfatizó es que se iban a inaugurar 5 nuevas cárceles en el Perú, (y) no hay ninguna nueva, no hay ninguno terminado y creo que eso es una grave negligencia del Gobierno. Se debe, entre otras cosas, a la ineficacia, ineficiencia, no solamente de algunos ministros, sino también a la responsabilidad directa de la presidenta de la república que ha dejado este tema en el abandono. Lamentablemente, tenemos hoy casos como que hay fiscales, jueces, que liberan delincuentes porque no tienen a dónde meterlos", sostuvo.

Asimismo, Saavedra resaltó que "estamos sin una estrategia de seguridad ciudadana" ejecutada desde el gobierno y resaltó que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, está "distraído" con las denuncias periodísticas que lo abordan.

"El ministro del Interior, lamentablemente, tiene problemas personales, hemos visto que ha habido denuncias periodísticas, y esto hace que el ministro esté totalmente distraído con lo que tiene que hacer que es, evidentemente, seguir con una estrategia de seguridad que hoy no existe", señaló.

"Se habló de muchas estrategias, recordemos que, el año pasado, Alberto Otárola decía el Plan Boluarte, de ahí fue el plan Perú Seguro, y hoy estamos a la deriva sin ninguna meta ni objetivo. Los programas que hizo el ministro fueron focalizados en algunos distritos de Lima, luego se trasladó al interior del país, pero hoy vemos nuevamente que hemos perdido la dirección. En este momento, estamos a la deriva, y esto está generando miedo en la población", sostuvo.

El especialista resaltó que, el 2023, "la percepción de inseguridad ciudadana a nivel nacional, en promedio, bordeaba un 92 % o 93 %", y que, a esta fecha, a un año, "la sensación de inseguridad ciudadana supera ya el 95 %", y hay ciudades donde llegaría al 98 %.

En ese sentido, Saavedra dijo esperar que, en el mensaje presidencial, la mandataria declare como terrorismo urbano "todos los hechos de secuestro, sicariato, extorsión", para que las FF.AA. brinden apoyo a la PNP en patrullaje.

"Creo que (se espera) declarar de una vez como terrorismo urbano todos los hechos de secuestro, sicariato, extorsión, para que las FF.AA. puedan colaborar en los patrullajes que, lamentablemente, en los estados de emergencia han sido de una semana de presencia en algunos controles y nada más. La Policía está desbordada y logísticamente no está capacitada, no tiene las herramientas ni los laboratorios criminalísticos", indicó.

"En algunas ciudades, debe intervenir las FF.AA., por ejemplo, en Trujillo es necesario y urgente. Harían labor básicamente de patrullaje. Toda la parte de investigación y de intervención en domicilio deben estar a cargo de la PNP. En detenciones, no creo que esté preparado el Ejército. En el tema de los patrullajes disuasivos, la presencia militar, la tanqueta, militares en los paraderos es disuasivo, y eso va a permitir bajar el índice de criminalidad. Si es urgente declarar y aprobar la ley de terrorismo urbano", puntualizó.

Colegio Médico del Peru pide revertir desabastecimiento de medicamentos e insumos

El Colegio Médico del Perú (CMP) remitió una carta abierta a la presidenta de la República respecto a las medidas que espera que el Ejecutivo anuncie en el discurso presidencial.

En ese sentido, recomendó que el ministro de Salud, César Vásquez, "disponga medidas concretas para revertir el desabastecimiento de medicamentos e insumos en el sector Salud, tales como: la ampliación de los contratos vigentes de compra centralizada, la convocatoria inmediata de las licitaciones para el abastecimiento del año 2025, la asistencia técnica eficaz a las regiones y ejecutoras para mejorar sus adquisiciones, y la inmediata convocatoria por emergencia para la adquisición de medicamentos actualmente en stock crítico".

"Por otro lado, es mandatorio impulsar cambios al actual marco jurídico de las adquisiciones de medicamentos ya que, como ha sido demostrado, facilita la colusión entre proveedores de productos farmacéuticos, por lo que es necesario promover, entre otras medidas, que se habilite la compra a proveedores internacionales para romper esta ventaja de los proveedores locales que ha sido, a todas luces, mal utilizada", indicó.

Asimismo, el CMP pidió que se garantice "el incremento del financiamiento para el sector salud, con miras a lograr que el gasto público en salud pueda representar el 8% del PBI, e implementar mecanismos para un gasto eficiente, que permita cerrar las brechas existentes, y de esta forma el Minsa no continue prorrogando la fecha para el cumplimiento del proceso de Categorización".

"Proponemos a vuestro despacho que inicie una ruta de recuperación de la meritocracia, contra la ineficiencia y la corrupción en el sector Salud, mediante la implementación de concursos para los cargos directivos del sector Salud, desde el Primer Nivel de Atención hasta el órgano rector del sector Salud. A este respecto, le solicitamos que preste atención y disponga que se resuelvan las inconsistencias en la estructura de incentivos salariales vigente desde el 2013, que desalienta al médico a asumir cargos de gestión", continuó el CMP.

Asimismo, el Colegio Médico del Perú indicó que, en este último tramo del gobierno, "se han aprobado documentos técnico-normativos para el sector salud que adolecen del sustento técnico necesario, no habiendo contado con la participación u opinión técnica de los actores e instituciones clave involucradas en los procesos que son materia de regulación".

En esa línea, subrayó el decreto supremo que dispone que la evaluación para el SERUMS esté a cargo del Minsa, "a escasas semanas del próximo proceso de adjudicación 2024-II, sin garantías de calidad técnica ni seguridad".

"En tal sentido, solicitamos la derogación de las mencionadas normas, y que el Ministerio de Salud convoque a los actores clave para garantizar una reformulación orientada al real cumplimiento de sus objetivos", apuntaron.

Por su parte, Ivette Mendoza González, presidenta de la Federación Médica Peruana (FMP), resaltó que se espera anuncios referidos a que "todos los centros de salud en todo el país tengan ya operativos los equipos, los tomógrafos, los ecógrafos". "Es decir, que nuestros pacientes no continúen con ese sufrimiento no solo de no contar con equipos, sino también con la falta de reactivos, insumos", remarcó.

"Asimismo queremos escuchar en el mensaje a la Nación las fechas en que nuestros centros de primer nivel puedan estar ya potenciados, tener todo lo necesario, porque en los centros de primer nivel recibimos ese 70 % de embalse hacia los hospitales. También, queremos saber cuándo es que se podrá ver la estrategia, el plan para abordar esta brecha, este déficit de especialistas que sabemos que en todo el país son más de 17 mil especialistas que faltan", indicó.

"Los médicos y trabajadores de salud queremos saber que se haya escuchado todo lo que pedimos hasta el momento que, principalmente, es que no queremos ingresar a una huelga indefinida. Todos los sectores queremos que se mencione que en la ley de presupuesto del año 2025 pueda mencionarse el artículo que nombre el ascenso en la carrera por tiempo de servicios que, con 12 años postergados, ya hubo un problema económico en los trabajadores", puntualizó.