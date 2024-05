Carreteras de la muerte: vías en regiones que ponen en riesgo a la población [INFORME]

La imprudencia de los conductores y el exceso de velocidad son los principales factores que causan los accidentes de tránsito en el Perú, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, otra causa que salta a la vista es el mal estado de las carreteras en el país, la cual dificulta el trayecto de los vehículos al transitar por estas vías.

Carlos Villegas, presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, advirtió que entre enero y abril de este año se han reportado 965 fallecidos en accidentes de tránsito a nivel nacional. Villegas indicó que para cambiar el panorama se debe invertir en remodelar las carreteras en el país, obras que, según él, deben estar a cargo de los gobiernos regionales.

Una de las vías que merece la atención de las autoridades es la carretera Santa Teresa-Santa María-Hidroeléctrica en la región Cusco, la cual es una ruta alterna para llegar a Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo y principal atractivo turístico del Perú. Edgar Lasteros Aguilar, alcalde del distrito de Santa Teresa, indica que las obras de mejoramiento de la vía llevan dos años y que, aparte de registrarse accidentes en esta vía, también afecta a la ciudadanía local en otros aspectos.

“En Santa Teresa vivimos del trabajo, del comercio, de la agricultura, del turismo también. Está restringido el movimiento económico porque los horarios de restricción de vía también perjudican a los visitantes por esta zona, entonces, nos afecta demasiadamente. Por ejemplo, ahorita estamos sufriendo, no podemos transportar fácilmente los productos agrícolas que tenemos. Ahora, para salir a Quillabamba, al Cusco, tenemos que esperarnos los horarios de apertura de la vía porque de día la vía está cerrada por las obras. Entonces tenemos que estar restringidos”, comentó.

Otra ruta que pone en riesgo la vida de los que transitan en ella es la vía PE-12 A, la cual abarca las regiones de Áncash, San Martin, Huánuco y La Libertad. Marco Márquez, integrante de la Asociación de los Transportistas Interprovinciales de Áncash, detalla que la ruta es angosta.

“Siempre esa zona, mayormente es por la carretera, los accidentes, es poco accesible. O sea, por ejemplo, para ir para la sierra no puede entrar un bus panorámico, no puede entrar un bus doble eje. ¿Por qué? Porque hay partes que una llanta pasa en el aire, entonces no se puede poner buenos carros por la misma vía que es angosta, y gracias a eso también contribuye en gran parte de los accidentes", indicó.

Finalmente, en la región Loreto, otra ruta peligrosa es la carretera Iquitos-Nauta, la cual ha sido testigo de múltiples accidentes, a tal punto que, los transportistas decidieron protestar para exigir el mejoramiento de la vía. Jorge Arbildo, conductor de la empresa de transportes Jaén, la cual presta servicio en esta vía, nos da su pedido ante la protesta que realizaron.

“Para que puedan arreglar la pista, porque la pista es una desgracia. Cuando llueve, se llena de charco, de agua, vienen los accidentes, a veces los carros que salen en la noche, a veces los vecinos van al hueco y se voltean, eso es los accidentes, tenemos que hacer de vuelta, caminan, salen los accidentes. El mes pasado decían que iba a haber carreteras, pero no se ha hecho nada, la primera no se ha hecho nada. Nosotros queremos que haya espacios", manifestó.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Vial del MTC, entre el 2021 y 2023 las regiones que registran mayor cantidad de accidentes fatales con vehículos de transporte interprovincial está La Libertad con 53, le sigue Lima con 37, Puno con 26, Cusco con 21 y Lambayeque con 20. Según la estadística, 18.4% de los siniestros viales fatales con buses interprovinciales se deben a la invasión de carril, exceso de velocidad o adelanto indebido.

Estas cifras y los testimonios de las personas solo son una parte de un problema enorme como lo es el estado de las carreteras del país. Que esto quede como precedente ante las autoridades del gobierno central, regionales y locales que se pueden evitar muertes, siempre y cuando estas mismas intervengan.