Colegio de Periodistas -CD Tacna condena agresión a corresponsal de RPP: "Un acto violatorio de la libertad de prensa"

El Colegio de Periodistas del Perú, a través del Consejo Departamental Tacna, rechazó y mostró su preocupación por la agresión que sufrió el periodista de RPP Javier Rumiche y el camarógrafo John Altamirano por parte de la escolta del presidente José Jerí durante la cobertura de sus actividades en Tacna.

Mediante un comunicado, la entidad remarcó que Rumiche "fue violentamente interrumpido y obstaculizado en pleno ejercicio de su labor informativa" por efectivos encargados de la seguridad del mandatario.

"Es fundamental enfatizar que la víctima directa de este acto arbitrario estaba debidamente acreditada mientras cumplía con su responsabilidad de informar durante la visita oficial del presidente al Paseo Cívico de Tacna", precisaron.

El incidente se dio durante el izamiento del Pabellón Nacional encabezado por Jerí en el marco de la Feria Multisectorial de Gestión del Riesgo de Desastres, Programas Sociales y Atención en Salud, actividad que -según refieren- debe desarrollarse bajo estrictas garantías para la prensa, pues se trata de un evento de interés público.

Un acto "violatorio de la libertad de prensa"

Así, el Consejo calificó este acto como "inaceptable", "violatorio de la libertad de prensa" y "contrario a las obligaciones constitucionales que garantizan el libre ejercicio del periodismo y el derecho de la población a recibir información sin restricciones ni intimidaciones".

En ese sentido, exhortaron al Gobierno a disponer las investigaciones inmediatas para identificar y sancionar a los responsables y demandaron que la escolta presidencial adecúe sus protocolos al marco legal vigente, evitando acciones "que vulneren derechos fundamentales".

"Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta del periodismo y la protección de cada periodista que desempeña su labor en condiciones adversas. El Colegio de Periodistas del Perú - Consejo Departamental Tacna permanecerá vigilante para que hechos como este no se repitan y para salvaguardar la integridad de quienes están al servicio del derecho a la información", finaliza el comunicado.