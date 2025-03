¿Cómo va el avance de los derechos de las mujeres en el Perú?: cinco profesionales de distintas áreas se pronuncian

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los derechos para las mujeres en el Perú, si bien han tenido avances en algunos aspectos, también presentan brechas con estadísticas lamentables. Según Donita Rodríguez, jefa de Análisis Macroeconómico del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE), cuando se compara a hombres y mujeres con características equivalentes en el ámbito laboral, se hace evidente una brecha salarial por discriminación de género, que se mantiene en un 19 %, según datos al 2024.

Asimismo, según reportó la Defensoría del Pueblo, solo el año pasado se reportaron 170 casos de feminicidios, de los cuales 10 correspondieron a niñas y adolescentes. A esto se suma la cifra de 7 097 notas de alerta de mujeres desaparecidas, lo cual se incrementó en casi 37 % respecto al 2023. El 65 % de estos casos en el 2024 correspondió a niñas y adolescentes.

Ante este panorama, cabe preguntarse qué tanto y de qué forma se ha avanzado en el país respecto a derechos para las mujeres. Para ello, RPP conversó con 5 mujeres de distintas áreas laborales, profesionales y sociales.

Pérez Tello: En política, "se dieron leyes de cuotas, pero nunca se hicieron las políticas públicas que acortaran la brecha realmente"

Marisol Pérez Tello, excongresista y exministra de Justicia, consideró que en nuestro país aún hay muchos problemas que enfrentar en cuanto a derechos de las mujeres. En ese sentido, destacó que la brecha salarial es uno de ellos, pero también el problema de la violencia contra la mujer.

"¿Cuáles son las tareas que yo creo que hay que enfrentar? Primero, identificar los problemas que seguimos teniendo delante. La brecha salarial es uno de ellos […], pero además los problemas que tiene una mujer en edad de gestación para conseguir trabajo también son reales y el que hay mujeres que tienen que ocultar el embarazo hasta los 4, 5, 6 meses por terror a ser despedidas también son reales", sostuvo.

"Pero junto con esa brecha salarial que requiere una presencia fuerte de Sunafil y una garantía de denuncia con resultado eficiente, es decir, con respuesta, tienes el problema de la violencia. Solamente en enero de este año se han dado 12 000 denuncias por violencia, 7 % más que el año pasado", agregó.

Asimismo, señaló que, en política, si bien "se dieron leyes de cuotas" de género, "nunca se hicieron las políticas públicas que acortaran la brecha realmente".

"Por eso es que tú no ves reflejada [la cuota] en la participación política y en el ejercicio del poder real a mujeres […] No basta la cuota, la cuota es la decisión jurídica, pero no hay una decisión de acción política que aterrice en políticas públicas que debería cerrar la brecha que justifica la cuota. Cuando eso no pasa, la cuota termina siendo inútil", indicó.

La excongresista consideró que "hubiera sido muy bueno que la presidenta hubiera hecho la diferencia" en cuanto de derechos para las mujer, pero que "no la ha hecho".

"Ha cometido los mismos errores que algunos presidentes y va a terminar asumiendo las mismas consecuencias, pero además ha llevado la vanidad a un extremo en el que ridiculiza a mujeres profesionales como nosotras", sostuvo.

"La presidenta, en el 28 de julio, mientras saludaba a la gente, le contestó a una chica: ‘tu mamá’, y una cosa como esa no puede pasar, como todos los días en el Perú hay una cosa peor que la otra, no te detienes a la consecuencia de un acto como ese viniendo de un presidente o una presidente […], y ahora ver que la ministra de la Mujer señala que hay un acoso a la presidenta me parece que es totalmente desproporcionado", puntualizó.

Pérez Tello: "No basta la cuota [de género], la cuota es la decisión jurídica, pero no hay una decisión de acción política que aterrice en políticas públicas"Fuente: Andina

Julia Torreblanca: "Nos ha costado revertir la filosofía de que las mujeres no podemos trabajar en mina"

Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), indicó que en el sector minero "la participación de la mujer en el Perú y en la mayor parte de América Latina es muy baja, comparados a países como Australia o Canadá".

"Tratando de investigar un poquito el por qué, no solamente es un tema de creencias antiguas en que la mujer no podía entrar a una mina subterránea, por ejemplo. Había una ley del año 1918, que estuvo vigente hasta el año 1995, es la Ley 2851 de trabajo de los niños y mujeres por cuenta ajena, y esta ley prohibía a las mujeres los trabajos subterráneos de minas, de canteras y los demás que sean peligrosos para la salud y las buenas costumbres", relató.

Debido a ello, Torreblanca indicó que ha costado revertir esa filosofía de que la mujer no puede trabajar en la mina.

"Nos ha tomado mucho tiempo el poder revertir, no solamente la ley que fue derogada en el año 95, que ya no se aplicaba obviamente al 100 % en las últimas décadas, pero la filosofía de que las mujeres podemos trabajar en mina y que podemos hacerlo bien. Entonces, hay una tarea que tenemos todos", aseveró.

La presidenta de la SNMPE también destacó que "aproximadamente, 50 % de los estudiantes en universidades son mujeres que se gradúan, pero de ese 50 %, casi 43 % de mujeres dejan de trabajar cuando se embarazan".

"Entonces, tenemos que lograr que el mundo dé las mismas obligaciones y derechos a las mujeres y a los hombres, porque no competimos, nos complementamos. No queremos tener derechos de favor o acceder a trabajo de favor, sino necesitamos asegurar que hombre y mujer trabajemos juntos, porque tenemos habilidades y diferentes capacidades que se complementan, no necesariamente estamos en competencia en todo", manifestó.

"Entonces hay mucha educación pendiente que hacer, hay que generar y motivar a más mujeres a hacerse cargo, no solamente de su educación y de sus propios emprendimientos, sino también de desarrollar las tareas para el futuro", añadió.

Finalmente, Torreblanca remarcó que "en la Sociedad Nacional de Minería se ha agregado, en el año 2018, un principio más a su código de conducta, y ese código de conducta está vinculado a la promoción de la equidad de condiciones y oportunidades para hombres y mujeres, y al rechazo a la violencia contra la mujer".

Julia Torreblanca: "No queremos tener derechos de favor o acceder a trabajo de favor, sino necesitamos asegurar que hombre y mujer trabajemos juntos" | Fuente: SNMPE

Mariana Costa: "Políticos vendrán, políticos irán [...], pero creo que nuestro norte como sociedad debe ser construir un mundo más justo"

Mariana Costa, cofundadora y presidenta de Laboratoria, una organización que impulsa a mujeres a optar por una carrera en tecnología, indicó que las mujeres "tienen ganas" de ocupar espacios que, históricamente, les fueron negados.

"Las mujeres tenemos ganas de llegar lejos, tenemos ganas de aprender, de estudiar, de trabajar, de tener grandes carreras en espacios que tal vez, históricamente, no estuvimos presentes y hoy tenemos toda la fuerza y toda la energía para darlo todo y crecer como referentes en el campo de tecnología, que es lo que hacemos en Laboratoria, pero también en distintas industrias", señaló.

"Nosotros con los años hemos formado a miles de mujeres, no solo en Lima. Fuimos expandiéndonos, nos abrimos en Chile, en México, en Colombia, en Brasil y, de verdad, que ha sido una experiencia enormemente gratificante ver a miles de mujeres dándolo todo para construir un futuro mejor, para abrir camino para otras mujeres, para convertirse luego en un referente, demostrando que estos son espacios también para nosotras e inspirando a muchos más a seguir esa ruta", agregó.

En esa línea, consultada por los políticos de otros países que están proscribiendo derechos a las mujeres y minorías, Costa consideró que los políticos van y vienen, pero que la sociedad no debe olvidar "cuál es el norte".

"Yo creo que hay que entender que el progreso no siempre es lineal, a veces hay estos péndulos donde vamos hacia un lado, y la sociedad también resiste ciertos cambios, y regresa hacia el otro y luego volvemos a regresar. Entonces, creo que es momento de ver todo lo que está pasando un poquito con esa perspectiva, pero sí es crucial que no nos olvidemos cuál es el norte", aseveró.

"Políticos vendrán, políticos irán, tendencias vendrán, tendencias irán, pero creo que nuestro norte como sociedad debe ser, al final, construir un mundo más justo, donde no importe dónde naces, si naces mujer, si naces hombre, si naces en Lima, si naces en provincia. Que eso no determine tus posibilidades de futuro, tu posibilidad de alcanzar tu potencial, de poner tu talento en función de la sociedad. Ese creo que es el norte al que tenemos que aspirar y hay que seguir trabajando hacia eso con paciencia, contra viento y marea y de la manera más consensuada posible, porque al final es un movimiento que, como decía antes, es para el bien de todas las personas y de las futuras generaciones", concluyó.

Cecilia Flores: "Aunque en nuestro medio no nos guste hablar de discriminación estructural, lamentablemente, existe en el Perú y es muy fuerte"

Cecilia Flores, presidenta de Women CEO Perú y del Instituto Peruano de Empresas y Derechos Humanos (IPEDHU), consideró que el avance en derechos "no es una confrontación de mujeres [y] hombres", sino que se trata de "simplemente tener la apertura de oírnos todos, porque aún las brechas existen".

"Aunque en nuestro medio no nos guste hablar de discriminación estructural, lamentablemente la discriminación estructural existe en el Perú y es muy fuerte", resaltó.

"Es vergonzoso que, 70 años y más de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todavía tengamos que hablar de cuál es el derecho a la dignidad, por qué las personas tienen derecho a la igualdad y la no discriminación, por qué la persona tiene que tener derecho sobre su cuerpo, sobre su vida y a vivir segura", agregó.

Flores señaló que, en el Perú, "las mujeres están expuestas -y las niñas y los niños, sobre todo- a situaciones de violencia permanente y eso es algo que tiene un sustrato fundamental: la cultura".

"O sea, hay un predominio de una visión que, probablemente, en el mundo empresarial se trata de no verlo de esa manera, se dice que las cosas son mucho más parejas, que hay mujeres que están cada vez más activas en el mundo laboral, pero no necesariamente es así, porque cuando vemos las cifras, uno se da cuenta de que es una mínima proporción las que estamos en una condición privilegiada", enfatizó.

"Por ejemplo, 72 % de empleo informal es donde están las mujeres que laboran, hay casi un 30 % de mujeres que carecen de ingresos propios, lo cual las hace sumamente vulnerables […], y 12 % de mujeres a nivel nacional son las que tienen acceso a la inclusión financiera plena. Por eso es que hay un trabajo muy importante que vienen haciendo, sobre todo, cajas municipales y tal en donde están haciendo mucho la inclusión financiera [que] va a implicar también acceso al crédito, saber cómo poder distribuir tu portafolio, tener disposición de tus recursos y, hay que decirlo, eso es el empoderamiento de las mujeres. Y es que, al fin y al cabo, cuando hablamos de los temas de género, se habla de muchos términos y se mezcla lo que es empoderamiento, con liderazgo, con autonomía", añadió.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, RPP conversó con Flor Musayón, Marisol Pérez Tello, Cecilia Flores, Mariana Costa y Julia Torre Blanca respecto al avance de derechos para las mujeres en sus campos laborales y sociales. | Fuente: RPP

Vicerrectora de la UPCH: "Actualmente, estamos en el 50% [...] de mujeres en la carrera de Medicina"

Flor Musayón, vicerrectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), destacó que, actualmente, el 50 % de sus estudiantes en la carrera de Medicina son mujeres.

"Las primeras promociones de Cayetano Heredia tenían una o dos mujeres en la carrera de Medicina. Actualmente estamos en el 50 % -y algunas profesiones superan incluso el porcentaje- de mujeres en la carrera de Medicina, y así sucesivamente nos ha pasado en varias carreras", señaló.

"Actualmente, también tenemos, más o menos, 80 % [de mujeres] en las carreras de Enfermería, Nutrición, Psicología, etcétera [...] En el caso de las ingenierías estamos llegando al 40 %, o sea, nos aproximamos al 50 %, pero sí, al analizar la estadística en la carrera de Ingeniería de Minas, que no la tenemos, pero obviamente existe en nuestro medio, el porcentaje de mujeres sí es muy poco. O sea, todavía tenemos algunas carreras en donde es un poco difícil ir incursionando a las mujeres", agregó.

Musayón también resaltó que el 75 % de becarios de la universidad son mujeres y que el 15 % de ese porcentaje proviene de poblaciones vulnerables.

Además, indicó que en la administración de la universidad también hay un porcentaje mayor de mujeres, incluso resaltó que han tenido una rectora.

"Hemos tenido posiciones en gestión también, decanas, muchas decanas mujeres. Llegó un punto incluso, a manera de anécdota, que uno de los consejeros decía: "me doy cuenta que casi el 50 % son mujeres, pero lo que más me duele es que no me dejan hablar”. Entonces, en realidad ha fluido. Tenemos también muchas investigadoras que son mujeres, muy destacadas en el ámbito científico, y además en diferentes áreas del conocimiento", puntualizó.