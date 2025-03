Día de la Mujer: la importancia de las redes de soporte para salir del círculo de la violencia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En el primer mes del 2025, más de 12 000 mujeres en el Perú denunciaron haber sido víctimas de violencia, según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Esto representa un incremento de más del 7 % de casos en comparación a enero del año pasado, indican las cartillas estadísticas de dicha cartera.

La violencia psicológica (5 000 casos) y física (4 000 casos) son los dos tipos de violencia más frecuentes en nuestro país, de acuerdo con datos analizados por RPP Data.

Ante esta realidad, ¿es posible salir del círculo de la violencia? Una pieza clave para hacerlo es tener una red de soporte para que cada mujer que denuncia no solo sea escuchada, sino que también reciba el acompañamiento necesario. A continuación, testimonios de mujeres que atravesaron episodios de violencia y que ahora ayudan a sus compañeras a salir de esos círculos.

De la violencia a la independencia: la historia de Jesús Felipe

Lo que comenzó como una necesidad se convirtió en una pasión y, más tarde, en un refugio para muchas mujeres. Esa es la historia de Jesús Felipe, cocinera y fundadora de la Asociación Sazón y Sabor Peruano en Lima, Perú.

Durante años, Jesús fue víctima de violencia física y psicológica por parte de su expareja y, siendo madre de dos niños pequeños, normalizó ser parte de esa situación. "Cuando vienes de un hogar disfuncional, a veces crees que el maltrato es parte del amor. Yo pensaba que el amor incluía dolor, pero no es así. Aprendí que el amor es alegría, paz y respeto. Me costó entenderlo, porque tenía hijos pequeños y me sentía destrozada", relató.

Poco a poco, Jesús se dio cuenta de que tenía que salir de ese lugar y, con su trabajo, logró su independencia económica; es decir, no depender de nadie para obtener ingresos. "El enemigo siempre estuvo dentro de casa, yo tuve que armarme de valor para decirle que se fuera y quedarme con mis dos hijos. Ellos vieron el cambio, pasaron de ver una madre triste y golpeada a una que se superaba y les transmitía amor de verdad, porque a veces tienes tanto dolor que no te das cuenta de que continúas las [cadenas de violencia]", comentó.

Jesús Felipe (der), fundadora de Sazon y Sabor Peruano. | Fuente: RPP Data

Decidió asociarse con siete mujeres que habían pasado por lo mismo y que las unía la pasión por la cocina. Así fundaron la asociación gastronómica "Sazón y Sabor Peruano" en el 2010. Hoy, 15 años después, la organización agrupa a más de 135 mujeres que, a través de la gastronomía, han encontrado una oportunidad para salir del círculo de la violencia. Participan en ferias, eventos y reciben apoyo de distintas instituciones.

"Tener el apoyo de mi asociación fue muy importante. Esto demanda no solo una fuerza física, sino también emocional y me demoré mucho en tomar la decisión. Tuve terapias y apoyo emocional, pero lo mejor fue conseguir mi propia independencia", señaló.

Ahora Jesús está cursando el tercer año de la carrera de Derecho y busca ayudar a otras mujeres que, como ella, sufrieron violencia y no saben cómo actuar o a quién acudir. "A las mujeres les digo que la decisión de romper con la violencia es nuestra. Podemos recibir ayuda de amigos, familiares o instituciones, pero si seguimos apegadas a quien nos hace daño, no podremos avanzar. El verdadero triunfo es liberarnos del apego hacia el agresor. Cuando vencemos ese apego, hemos superado todo", mencionó.

La asociación Sazón y sabor peruano cuenta con más de 130 asociadas. | Fuente: RPP Data

"Yo podría ser ella": la red de soporte de Fernanda Soria

Fernanda Soria, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y fundadora de la organización feminista 'Yo Podría Ser Ella', ha dedicado su trabajo a la prevención de la violencia de género, especialmente en niñas y adolescentes. A través de talleres en colegios de distintas regiones del Perú, su equipo brindó herramientas para que las menores puedan identificar situaciones de riesgo y buscar ayuda. La organización logró impactar a 250 niñas y adolescentes en seis colegios de Lima, Cusco, Abancay y Arequipa, algunas de las regiones que tienen u mayor índice de violencia contra la mujer.

"Es vital difundir que la violencia, lamentablemente, empieza en espacios familiares en su mayoría. Por eso es importante educar a las niñas para que sepan cómo poner límites y que el consentimiento es sumamente importante", detalló Fernanda en conversación con RPP Data.

En los talleres que brindó durante la pandemia, encontró testimonios impactantes sobre el acoso callejero que sufren niñas y adolescentes. "De cada 10 niñas, 3 nos comentaban que las habían perseguido", explicó.

Fernanda Soria, fundadora de la organización "Yo podría ser ella". | Fuente: RPP Data

Uno de los casos que más la marcó fue el de una niña de 10 años que relató una experiencia vivida a los 8 años: "Ella fue a comprar a la tienda y había una persona que la estaba siguiendo. Se quedó y le dijo a la señora que atendía: ‘Por favor, ¿me puedo quedar aquí porque hay alguien que me está siguiendo?’, y ella le respondió: ‘Quédate, no te preocupes’". La niña tuvo que esperar media hora para poder volver a casa", contó.

Soria, quien se ha especializado en el tema, explicó que para niñas y adolescentes es difícil identificar la violencia, ya que enfrentan barreras emocionales al procesar sus experiencias. "Cuando nos relatan una experiencia de violencia, tienen un alto grado de ansiedad", comentó.

Recordó un caso ocurrido en una reunión por Zoom, en el que una adolescente comenzó a sentirse muy ansiosa mientras compartía su testimonio. "Lo que hicimos fue brindarle atención emocional en un espacio separado, hacer seguimiento al caso y conversar con el colegio para establecer una alianza en común. Esto permitió generar un canal de apoyo para que la menor pudiera recibir ayuda y orientación adecuada", expresó.

"Yo podría ser ella" realizó jornadas de prevención de violencia en seis colegios del Perú en el 2022. | Fuente: YPSE

La importancia de las redes de apoyo para mujeres

Tanto Jesús como Fernanda reconocieron que tener una red de soporte para una víctima que ha sufrido violencia es necesario e importante. "Sí es posible salir de ese círculo de violencia, pero uno de los primeros pasos es identificar cuáles son nuestras redes de soporte. Hacerlo no es fácil, cuesta mucho y puede tomar tiempo, por eso es fundamental la capacitación y el apoyo", señaló Fernanda Soria.

Uno de los servicios que se brinda desde el Ministerio de la Mujer es el programa "Mujeres Acompañando Mujeres", que ofrece un acompañamiento clave a través de mentoras comunitarias para las mujeres que ya han decidido denunciar a su agresor y también para las que aún no se animan a denunciar.

Estas mentoras son lideresas de la comunidad que, de manera voluntaria y con formación especializada, apoyan a las víctimas en su proceso de recuperación. "Son mujeres capacitadas por el Programa Nacional Aurora y respaldadas por un equipo de profesionales", explicó Patricia Garrido, directora ejecutiva del Programa Aurora del MIMP. Durante un año, las mentoras realizan visitas semanales, brindando apoyo emocional y orientación a las denunciantes, con un total de 48 encuentros al año.

Entre el 2022 y el 2024 se han acompañado a más de 7 000 mujeres en este programa de manera presencial y mediante llamadas telefónicas, coordinación, información o de seguimiento.

Este acompañamiento es fundamental porque permite que las víctimas no enfrenten solas el proceso legal y reciban el respaldo necesario para continuar con su recuperación, agrega Garrido. "Cuando trabajamos con la comunidad, fortalecemos capacidades y generamos una red de soporte que ayuda a que la víctima reciba el apoyo necesario de distintos servicios como los Centros de Emergencia Mujer, centros de salud y redes familiares", señaló Garrido.

La violencia de género suele aislar a las víctimas, generando miedo e inseguridad, por lo que contar con personas de confianza, ya sean familiares, amistades, profesionales o grupos comunitarios, puede marcar la diferencia. Fernanda Soria, de Yo Podría Ser Ella, brinda algunos consejos para apoyar a víctimas de violencia: "Si tenemos una amiga cuyo comportamiento ha cambiado, vemos que se ha alejado o que está con un estado de ánimo muy distinto, no tengamos miedo de acercarnos y preguntarle si algo le está ocurriendo. Lo mismo sucede con niñas y adolescentes: si somos educadores, no debemos dudar en acercarnos, porque estas situaciones son mucho más frecuentes de lo que creemos", agregó.

Si eres víctima de violencia o conoces a alguien que lo es, pueden denunciar llamando de forma gratuita a la Línea 100, que tiene atención las 24 horas del día para que te brinden información, orientación y apoyo psicológico.