¿Cómo convencer a los adolescentes de cuidarse del contagio de la COVID-19?

El psicólogo Daniel Yepes, de la Coordinación Nacional de Educación para World Vision Perú, señaló que incentivando la empatía se podrá llegar a los adolescentes y convencerlos de que deben cuidarse del nuevo coronavirus.

“En esta comunicación que establezcamos con los adolescentes, tiene que primar esta lógica de la empatía”, expresó en entrevista para Ampliación de Noticias de RPP.

“A partir de esta base comunicacional, podemos hacer que ellos entiendan que no solamente tienen que cuidarse para su propia salud sino también para los demás”, indicó.

Asimismo, consideró que los padres deben dar el ejemplo. “Somos los adultos quienes no estamos asumiendo la responsabilidad de lo que está sucediendo, y, por lo tanto, no tenemos la capacidad de dialogar con una postura firme, en el sentido de que no cumplo las medidas, y pedirles que asuman esa medida empática de cuidarse y cuidar al resto”, destacó Yepes.

El especialista manifestó que se trata de que tanto jóvenes como adultos sean conscientes de que la segunda ola ya está en el país y debemos empezar a tomar cuidados para poder cuidar al otro.

“Si hablamos con los jóvenes, podemos persuadirlos de que si ellos se cuidan también están cuidando a los otros”, anotó.

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Daniel Yepes instó a las autoridades a pensar en la creación de campañas de comunicación dirigida a los adolescentes. El especialista sostuvo que a través de los artistas se podría alcanzar los objetivos.

“Hay muchos músicos que pueden hacer un llamado a los jóvenes desde los géneros que promueven, para que se empiece a dar este mensaje de cuidarnos para cuidar. Y que los jóvenes salgan de esta postura de decir: ‘yo soy inmortal, nada me va a pasar’, que si bien pueden estar protegidos, van a hacer vulnerables a las personas que viven con ellos”, recalcó.

No obstante, sostuvo que este mensaje tiene que llegar a toda la comunidad, “desde la familia, los medios de comunicación, los vecinos”. De esa manera, “construir una red que realmente los proteja y nos proteja”.

