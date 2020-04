Durante su estancia en el hospital, Valerio también se convirtió en una inspiración para los demás pacientes. | Fuente: Andina

Esta mañana, RPP Noticias se comunicó con Ximena Pisfil, una de las enfermeras que estuvo a cargo del cuidado de Valerio Santa Cruz, el adulto mayor de 90 años que logró vencer a la COVID-19. Hospitalizado en la sala San Pedro, Valerio se convirtió en el paciente “más consentido por todos”, debido a su buena actitud para afrontar la enfermedad.

“Cuando lo veía al señor Valerio lo saludaba. Me decía que quería ir a su casa a ver a su hijo. Esto fue un milagro, porque él respondió muy bien al tratamiento médico, además de la actitud. Él es un guerrero. (…) Hasta los pacientes lo aplaudieron porque es un luchador, es una esperanza para todos”, contó.

Jimena aclaró que cuando Valerio llegó por primera vez al hospital presentaba un síndrome agudo respiratorio, por lo que todo el personal médico concentró sus esfuerzos en su recuperación. “Todos estábamos pendientes de él, hasta los pacientes”, reveló Jimena, y agregó que esto se debe a que un paciente con coronavirus suele deteriorarse con rapidez.

Por otro lado, la joven enfermera aprovechó para darle un consejo al público y pedirles que tomen conciencia sobre la gravedad de este virus, ya que nadie está libre de poder contagiarse.

“Nuestro día a día no me da motivo para caer, porque tengo un equipo humano de profesionales con gran experiencia que trabajamos día a día y tratamos de darnos ánimos. Vemos a nuestros pacientes y pensamos que tenemos que salir adelante por ellos”, dice. “No vamos a ganar esta guerra si no tomamos conciencia”.