"Tengo compañeras con tuberculosis, tengo compañeras con VIH ¿Qué hago con ellas? ¿Qué les puedo decir a ellas? '¿No tengan hambre?' '¿Que no salgan?' No les puedo decir eso, no les puedo decir nada. Solamente de alguna manera tapar eso con un poquito de comida", dice la mujer.