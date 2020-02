Mascarillas agotadas en una farmacia en Trujillo, que no ha registrado ningún caso de coronavirus. | Fuente: RPP Noticias

“Todo el mundo se desesperó”, dice una mujer que porta una mascarilla a las afueras del Hospital Regional de Lambayeque, hasta donde llegó un niño de 5 años este jueves, quien presentaba síntomas de tos y fiebre. El caso sospechoso de coronavirus fue descartado, sin embargo, las farmacias de los alrededores agotan su stock de mascarillas, cuyo precio oscila entre los S/5 y S/18.

En Trujillo, algunas farmacias han colocado carteles de “Mascarillas agotadas”, mientras que en Chiclayo los ciudadanos denunciaron un incremento del precio de las mascarillas en las farmacias que rodean el Hospital Regional.

En las farmacias aledañas se han agotado las mascarilla, incluso las quirúrgicas, cuyo precio asciende a S/18. | Fuente: RPP Noticias

En tanto, el director regional de Salud Médica en Tacna, Juan Cánepa Yzaga, invocó a la población a mantener la calma y negó que existan casos sospechosos de coronavirus en el departamento.

"Las mascarillas N95 tienen una buena eficacia contra la transmisión de un virus, pero en este momento que no tenemos casos, que no hay casos sospechosos, que no hay ningún caso confirmado; la adquisición de esas mascarillas solo están generando un gasto insulso en la población, por eso los invoco a mantener la calma”, manifestó el funcionario ante el alza de precios de estos objetos.

En las últimas semanas las ventas de las mascarillas subieron un 90%, | Fuente: RPP Noticias

Esta situación se repite en la región Piura, en donde se agotaron las mascarillas en el Centro de Salud de Piura. En un recorrido por la ciudad, RPP Noticias pudo constatar que tampoco hay mascarillas en las cadenas Inkafarma, MiFarma, Botica Central y Botica Perú.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL) en el Perú hay un stock aproximado de dos millones de mascarillas, suficientes para los próximos tres o cuatro meses.