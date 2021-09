El virólogo señaló que un nuevo brote del coronavirus se daría entre los no vacunados. | Fuente: Presidencia

El investigador Juan More Bayona, doctor en inmunología comparada, señaló que una eventual tercera ola en el país se daría entre las personas que no han sido vacunadas contra la COVID-19.

En diálogo con RPP Noticias, el virólogo precisó que "la mejor herramienta" que tenemos para evitar un nuevo brote del coronavirus es la inmunización, pero que por ahora alcanza a menos del 30% de la población nacional.

"La mejor herramienta que tenemos es la vacunación, y si vamos a tener una emergencia de una tercera ola, esa tercera ola va a ser en los no vacunados, y hasta ahora tenemos menos del 30% de vacunados a nivel psoblacional (...) Si va a haber un brote, va a ser precisamente entre esas personas que no hayan recibido una vacunación", afirmó.

El especialista indicó que la gran mayoría de personas no vacunadas se encuentran justamente en edad escolar, por lo que los padres deben ser conscientes del riesgo que implica volver a enviarlos a las aulas.

"Eso hay que transmitir a la gente porque los padres eventualemente tiene que saber el riesgo que se va a asumir cuando acepten que sus hijos retornen a las escuelas", sostuvo.

No sería posible la presencialidad definitiva

En ese sentido, consideró que "desde el punto de vista virológico, todavía no estamos en capacidad" de volver a una presencialidad definitiva a nivel nacional.

"En el futuro bastante cercano, no habría una emergencia de casos en estos planes pilotos que se están haciendo. El problema viene cuando a nivel comunitario comienzan a incrementarse los casos, y ese es un escenario que aún no podemos predecir. Si a nivel comunitario tenemos incremento de casos, teniendo actividades académicas semipresenciales o ya presenciales, es muy probable que ese incremento de contagios sea derivado de esas actividades académicas liberadas", advirtió.

Juan More Bayona explicó que un salón de clases no es necesariamente más seguro que otros espacios como restaurantes o el transporte público.

"No se trata de hacer una comparacion simple de decir por qué abren esta actividad y por qué la actividad académica no. Desde el punto de vista de protección, los escolares no han recibido alguna vacuna, y la vacuna es la mejor protección que se puede tener para cualquier individuo", remarcó.









