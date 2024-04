CPP alerta que levantar secreto de las comunicaciones de Gustavo Gorriti implica limitar el periodismo de investigación

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) expresó su preocupación por la investigación fiscal que afronta el periodista Gustavo Gorriti y advirtió que el levantamiento del secreto de sus comunicaciones perjudicaría al periodismo de investigación.

La asociación, que está dedicada a la defensa del periodismo nacional y de la promoción del ejercicio ético de la profesión, señaló también que la protección de fuentes es un “elemento clave” para acceder a información de interés público que, de otra manera, resultaría imposible.

“A la ciudadanía le corresponde estar informada sobre investigaciones que involucran a políticos o funcionarios […]. Las autoridades están obligadas a respetar y proteger este derecho fundamental”, señala.

El CPP señaló que, si bien un periodista puede ser investigado como “cualquier otro peruano", el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Gorriti abre una peligrosa puerta para que la Fiscalía “abuse de esta figura para perseguir, amedrentar y limitar el periodismo de investigación”.

Levantar el secreto de las comunicaciones de Gustavo Gorriti abre una puerta peligrosa para que la @FiscaliaPeru abuse de esta figura para perseguir, amedrentar y limitar al periodismo de investigación.



Comunicado completo: https://t.co/5NNuE5y1EW pic.twitter.com/6CxvTfnM0C — Consejo de la Prensa Peruana (@ConsejodePrensa) April 4, 2024

Fiscalía se pronuncia sobre investigación a Gorriti

A fines de marzo, la Fiscalía de la Nación dijo que la investigación preliminar seguida contra los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez y el periodista Gustavo Gorriti "no implica criminalizar a nadie" por los presuntos delitos de cohecho activo y pasivo específicos.

A través de un comunicado, la Fiscalía precisó que "debe quedar absolutamente claro" que los investigados en todo momento están protegidos por el derecho constitucional a la presunción de inocencia.

El Ministerio Público señaló que se debe distinguir entre lo desagradable que pueda ser el estar bajo investigación y de atribuir al ente investigador una intención contraria al ordenamiento jurídico, "cuando éste se limita a cumplir con su rol constitucional".

"Si una persona investigada considera que hace a favor de la sociedad o de la verdad o de la justicia una labor importante, ello no lo hace inmune a una investigación. Los méritos personales que cada uno pueda tener no dan derecho a no ser denunciado", afirmó.

En referencia a Gustavo Gorriti, señaló que "una cosa es que un periodista tenga derecho a no revelar sus fuentes y otra cosa es que exista una prohibición (que no existe) de que el Ministerio Público requiera información sobre comunicaciones de una persona investigada.

Las pesquisas iniciaron a raíz de las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Según Villanueva, Gorriti “diseñó” la investigación fiscal contra Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular por lavado de activos, organización criminal y otros delitos. Esta acusación ha sido rechazada por IDL-Reporteros.

El otrora hombre de confianza de Patricia Benavides también acusó al periodista de investigación de haber intercedido ante Zoraida Ávalos, cuando era fiscal de la Nación, para que no cese a Rafael Vela como coordinador del Equipo Especial Lava Jato.