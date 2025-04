¿El DNI electrónico será obligatorio para los peruanos? Esto responde el Reniec

En el Perú, un poco más de 4 millones de ciudadanos cuenta con el DNI electrónico, que se comenzó a emitir en el 2023, de acuerdo a datos del Reniec. Con la aprobación del voto digital a fines de marzo de este año, RPP Data consultó a esta entidad si se volverá obligatorio para los peruanos.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aunque fue lanzado hace más de una década como una herramienta para facilitar trámites digitales y reforzar la seguridad de la identidad de las personas, usar el DNI electrónico todavía sigue siendo un reto en el Perú. A la fecha, 4 millones de peruanos cuentan con este documento y su uso está concentrado en regiones de la costa como Lima, La Libertad, Callao, Lambayeque, Piura y Cajamarca, según cifras del Reniec.

Con el DNI electrónico se podrá aplicar el voto digital para las Elecciones Generales 2026, que se aprobó a fines de marzo de este año. Esta modalidad iniciará con un programa piloto donde se priorizarán a los peruanos residentes en el extranjero, de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, de las comunidades campesinas, de los pueblos indígenas, según indica la Ley N° 32270.

Para entender por qué es necesario contar con este tipo de DNI, es clave saber qué lo diferencia del DNI azul convencional. El cambio principal radica en que el DNI electrónico incorpora un chip de alta tecnología que almacena información personal relevante que no se tiene en el DNI convencional, lo que ayuda en dos temas principales: a evitar la suplantación de identidad y agilizar trámites para los ciudadanos. Los detalles a continuación.

Prevenir suplantación de identidad

Una de las principales funciones del DNI electrónico es brindar mayor seguridad a las personas para prevenir una posible suplantación de identidad en tiempos donde los casos de ciberdelincuencia se han incrementado. ¿De qué manera? Jorge Puch, subdirector de Vínculos y Archivo Registral del Reniec, explica que el DNI electrónico contiene un chip con información única como las huellas dactilares registradas y la firma digital, lo que hace que sea más difícil que alguien se haga pasar por otra persona.

"Con el DNI electrónico vamos a tener mayor seguridad y mayor certeza de la identidad de alguien, porque con esta información es muy complicado que se pueda vulnerar algún tipo de información. Es un documento con mayores elementos de seguridad que va a evitar que puedan intentar una suplantación o una usurpación de identidad", sostiene el funcionario de Reniec.

Entre sus elementos se incluyen microtextos ocultos, imágenes visibles solo con luz ultravioleta, patrones especiales como "fotofantasma" (una imagen fantasmal del rostro del titular del DNIe que solo se distingue de manera frontal) o la fecha de nacimiento que solo se distingue de manera rotada, entre otros.

Agilizar trámites y firmar de forma digital

Asimismo, el vocero del Reniec, agrega que el DNI electrónico también permite firmar digitalmente documentos oficiales, tanto públicos como privados, y con la misma validez legal que una firma escrita a mano. Algunos trámites que se permite firmar con el DNI electrónico son:

Contratos de compra-venta

Boletas de pago

Contratos laborales o de servicios

Transacciones por la web

Generar facuras electrónicas

Declaraciones juradas por internet

Otros

Pero, ¿de qué manera funciona la firma digital? Como mencionamos al inicio de esta nota, el chip del DNI electrónico contiene la firma digital, pero para hacerla válida el usuario deberá ingresar [en un aparato digital que tiene la empresa o entidad] su clave PIN, una contraseña personal de 6 dígitos que se le solicita y se registra al momento de emitir su DNI electrónico. Si la persona olvidó su clave, puede acudir a una oficina del RENIEC para generar una nueva.

"Es como una especie de tarjeta de crédito. El DNI electrónico tiene una clave que solo el usuario conoce. Las personas que desarrollan actividades jurídicas, por ejemplo, pueden emitir esta firma digital porque les da validez. A través del acceso biométrico de la impresión dactilar (las huellas) van a validar la identidad y los datos del ciudadano en una notaría, por ejemplo", agrega Jorge Puch, funcionario del Reniec.

A nivel nacional, más de 3.5 millones de peruanos cuentan con DNI electrónico. En el extranjero son un poco más de un millón con este documento. | Fuente: Reniec

Voto digital a la vista

De acuerdo con la Ley N° 32270, "el voto digital es de aplicación obligatoria para los miembros de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas que, por razones funcionales, se encuentren desplazados fuera de su domicilio registrado ante el Reniec". Para ello, la entidad entregará de forma gratuita el DNI electrónico a los efectivos, en coordinación con los órganos de comando de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas.

"Sin duda, el DNI electrónico es de manera progresiva. [Los miembros de la PNP o FFAA] básicamente han tenido el documento de identidad azul, pero es importante mencionar también que estamos cerca a un proceso electoral y la actualización del padrón se ha ampliado hasta el 14 de octubre. Son seis meses más que permitirán a los ciudadanos contar con más tiempo para actualizar sus datos del DNI de cara a estas elecciones", agrega Puch.

¿Nuevas modificaciones?

El funcionario agrega que, de forma paulatina, se podrían ir agregando más datos o funciones al DNI electrónico de acuerdo al desarrollo tecnológico del estado peruano. Uno de estos avances es que ahora el DNI electrónico también contiene el grupo sanguíneo de la persona, en un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud. "Contar con estos datos es relevante para cualquier accidente o situación que pudiera generar una emergencia. El médico podrá tener información de buena fuente, confiable y directa al atender a un paciente", menciona Puch.

El funcionario también comenta que este año el Reniec se ha desplegado en 24 establecimientos de salud de Lima Metropolitana que no cuentan con oficinas registral auxiliar, para emitir -de forma gratuita- el DNI electrónico para los recién nacidos. "Incluso, los que nacieron desde el 2021 hasta el 2023, y los papás aún no los inscriben ante el Reniec, pueden acceder a este trámite gratuito. También lo estamos haciendo en 55 oficinas de Reniec en distintas regiones hasta el 31 de junio", anuncia.

Este programa también aplica a todos los hospitales donde Reniec tiene presencia, como las salas de maternidad. "Apenas nace el bebé efectuamos el trámite de partida de nacimiento y del DNI electrónico", comenta Puch.

Ante la pregunta de si ya se tiene una fecha para el "apagón" del DNI convencional, el funcionario del Reniec refuerza que aún no es obligatorio contar con el DNI electrónico y que todavía circulan millones de documentos bajo la estructura del DNI convencional. Sin embargo, indica que "en algún momento, sin duda, el Reniec tomará acciones de acuerdo a ley, en coordinación con las entidades correspondientes, para que solo se emita el DNI electrónico y ya no se emita el azul. Esto, sin dejar de lado, a que quienes tienen el DNI convencional y aún no ha caducado, puedan seguir utilizándolo".

Finalmente, Puch comenta que "pronto habrá información que el Reniec difundirá sobre la situación del DNI electrónico". A estar atentos.