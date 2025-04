Voto golondrino: ¿qué es y cuáles son las sanciones para esta mala práctica que busca favorecer a un candidato?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En octubre del 2022, en el marco del desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales, en el distrito de Iguaín, en Ayacucho, un grupo de ciudadanos denunció ante la Defensoría del Pueblo, la presencia de “votantes golondrinos” personas provenientes presuntamente de la localidad de Huanta que, sin vivir en el distrito, habrían hecho cambio de domicilio para participar en los comicios, votar en Iguaín, y así favorecer a ciertas candidaturas.

El caso fue materia de investigación y generó momentos de tensión en plena jornada electoral que, por suerte, no pasaron a mayores.

Años atrás, en las Elecciones Regionales y Municipales de 2014, la Defensoría del Pueblo volvió a mediar en casos de presuntos electores golondrinos en los distritos de Culebras, San Marcos, Huanchay y Colquioc en Áncash. También en Cumba (Amazonas), Otoca (Ayacucho), y en los distritos de Asunción, Contumazá, Pucará y Conchán, en Cajamarca.

Para evitar que estas situaciones se repitan, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), previo a los dos procesos electorales que sucederán durante el 2026 (elecciones generale sy elecciones regionales y municipales), ya viene realizando las verificaciones domiciliarias.

“Los cambios de dirección domiciliaria suceden más cuando llegan las Elecciones Regionales y Municipales. Es el tiempo en que nosotros tenemos que salir a hacer más verificaciones para evitar, justamente, lo que se llama el ‘voto golondrino', personas que no viven realmente en un domicilio, pero se cambian en el contexto de una votación”, afirmó Carmen Velarde, jefa del Reniec.

Así funciona el voto golondrino

El voto golondrino está penado por ley y las autoridades electorales deben estar atentas a las señales. Para entender mejor, expertos electorales explican cómo surge esta particularidad.

“Es un fenómeno que se presenta sobre todo en elecciones regionales y municipales en distritos muy pequeños donde el padrón electoral no tiene muchos electores. Consiste en que un grupo de personas cambia su domicilio en el DNI para votar en un distrito que no le corresponde, con el único objetivo de favorecer a un determinado candidato. Es decir, se infla el padrón electoral con electores que no son de la zona y, el día de las elecciones, se cuente con los votos necesarios para ganar la elección”, explicó José Manuel Villalobos, abogado experto en derecho electoral.

En esa línea, el también experto en derecho electoral y exjefe del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones Fernando Rodríguez sostuvo que las verificaciones domiciliarias resultan importantes para evitar esta mala práctica.

“Una adecuada y oportuna fiscalización del padrón electoral previo a un proceso que excluye a quienes no pueden acreditar que viven en el distrito donde dicen residir, aplicando sanciones, permitirá a las autoridades electorales contar con un padrón saneado que garantice la transparencia del proceso electoral”, acotó.

Rodríguez también recomienda la conformación de una plataforma de interoperabilidad electrónica, que le permita al Reniec acceder de forma permanente a la base de datos de otras entidades como municipios, comisarías, bancos, universidades o colegios profesionales, y así poder realizar una actualización permanente del padrón electoral.

Es un delito sancionado con cárcel

El artículo 359 del Código Penal establece pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años para quien cambia de domicilio para los fines que dan pie al ‘voto golondrino’.

Además, si se prueba que hubo organización o inducción masiva a otras personas hacia el cambio de domicilio, las sanciones también pueden alcanzar a los que promueven o coordinan estas accines irregulares.

El abogado especialista en materia electoral José Tello señaló: “No es posible, por ejemplo, que 30, 40 o 50 personas consignen un mismo domicilio o consignen domicilios inexistentes. Todo eso tiene que ser materia de un trabajo de campo coordinado también con el Jurado Nacional de Elecciones”.

Actualizaciones de datos sobre la marcha

En el 2018, el Reniec informó que antes del cierre del padrón se detectaron más de 29 mil traslados sospechosos en distritos pequeños. Mientras que para las elecciones generales de 2021 cerca de 1.3 millones de peruanos cambiaron su domicilio antes del cierre del padrón electoral.

Sin embargo, cabe precisar que no todos estos cambios fueron irregulares. Los traslados por motivos sospechosos fueron una minoría y pudieron ser identificados para la fiscalización.

La labor de verificación del Reniec

El Reniec realizará verificaciones de domicilio en todo el país. Un de estas primeras actividades se llevó a cabo en el distrito limeño de La Victoria, donde se detectó hasta diez personas viviendo en un mismo inmueble. El objetivo es depurar el padrón electoral, el mismo que deberá quedar cerrado el 14 de octubre de este año conforme lo establece la ley de cara a las Elecciones Generales del 2026. En él, estarán todos los electores mayores de 18 años hábiles para votar, con sus datos claros y sus direcciones específicas, dato esencial al momento de asignar los locales de votación.

Una vez cerrado el padrón, no se podrá hacer cambios en el DNI con la finalidad de que sean considerados en el proceso electoral en curso.