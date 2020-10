"Lo ideal es que tuviéramos DNI para todo", señaló la ministra. | Fuente: Andina

En una entrevista concedida al diario La República, la titular del Ministerio de Salud, Pilar Mazzetti, habló sobre los próximos comicios generales, que se realizarán en abril del 2021. Al respecto, señaló que se espera que los ciudadanos estén vacunados para entonces.

“Las empresas farmacéuticas que están en esta lucha por conseguir la vacuna la han ofrecido para el primer trimestre del próximo año. (...) Vamos a tener elecciones en abril. Lo ideal es que la población esté vacunada. (…) En realidad, estemos o no vacunados, vamos a tener que usar mascarilla. Habrá que ver, con mucha prudencia, cuándo uno se la retira”, señaló.

Además, señaló que entre las medidas que se tomarán está el ingreso para votar a las personas mayores en un horario distinto (más temprano) a los demás. “Todo depende de que si estamos con vacuna o sin vacuna", agregó.

Por otro lado, al ser consultada sobre el descenso de fallecidos y contagios en las últimas semanas, la ministra indicó que ha llegado el momento en el que la población ha comenzado a “responder” frente a la COVID-19.

“La pandemia ha bajado porque el virus encuentra más difícil pasar de persona en persona. Si usted me dice que ya es más difícil para el virus saltar porque todos se contagiaron, en Iquitos, pero en Lima no, ¿verdad? En el resto de regiones las personas han comenzado a tener conductas responsables”, dijo, sin embargo, no descartó que las cifras puedan cambiar.

"Yo digo que las cifras están bajando lentamente, soy prudente porque en salud pública las cifras pueden cambiar en cualquier momento. Ahorita cambia el clima, viene el frío, y tenemos problemas”, mencionó.

Asimismo, en el caso de que se diera una posible segunda ola del coronavirus, la ministra señaló que la mitad del personal de salud se encuentra fuera de labores ya sea por edad o enfermedad. “Depende de la región, tenemos entre 45% o 50% del personal disponible”, indicó.

Finalmente, con respecto a las críticas de diversos expertos sobre la utilización de las pruebas rápidas en la operación Tayta, la ministra continuó defendiendo el uso de las mismas.

“Si alguien llega a emergencia, tiene que decidir si la cirugía para la pierna rota la hace en el lado Covid o en el lado no Covid. Tiene que usar una prueba rápida. Si usted tiene algo previsto, vamos a suponer, va a viajar, ¿qué quiere saber? Si tiene el virus. Ahí se hace una prueba molecular con tiempo”, apuntó.

