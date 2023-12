¿Convivencia por conveniencia? Especialistas analizan la relación entre el Congreso y el Ejecutivo este 2023

Tanto el Congreso de la República como el Poder Ejecutivo cerraron el 2023 con casi el 90% de desaprobación de la población, según las últimas encuestas publicadas. Ante ese panorama, expertos consultados por RPP Data evaluaron cómo se han desempeñado ambos poderes del Estado en elaboración de leyes y ejercicio del control político.

Durante este año, los congresistas han presentado 28 mociones de interpelación y 19 invitaciones a ministros para informar sobre determinados temas, de acuerdo al Portal del Congreso. Estas acciones derivaron en una moción de censura contra el ministro de Energía y Minas Óscar Vera, que no prosperó, y tres mociones contra Vicente Romero, extitular del Interior, quien sí fue finalmente censurado.

Actualidad Expertos analizan situación del Congreso y el Ejecutivo y lo que ocasiona en la población.

¿Fiscalización o confrontación?

Estas cifras, afirma la politóloga Macarena Costa, reflejan que existe una delgada línea entre la fiscalización y la confrontación. "El Congreso no puede dejar de fiscalizar al Ejecutivo, pero tampoco puede hacerlo a tal punto que el Ejecutivo sienta que lo está atacando porque ambos se necesitan como aliados para sobrevivir", sostiene.

Ante ello, agrega que no es malo per se que exista un entendimiento entre los dos poderes del Estado. "Los peruanos solemos ver con mucha sospecha esta situación. Nos hemos acostumbrado no solo a la confrontación, sino también al caos político, y hemos construido, como sociedad, cierta tolerancia hacia la inestabilidad política, que quien sabe a dónde nos podría llevar", comenta.

Por su parte, el analista político Oscar Díaz coincide en que el Parlamento por ratos quiere aparentar que fiscaliza, pero no lo hace realmente. "Obviamente hay una convivencia por conveniencia (...) Esto no debería llamarnos a la sorpresa porque la calidad del Parlamento y de las leyes ha ido decayendo. Lo que estamos viendo es la atomización de partidos, la falta de ideologías o criterios democráticos mínimos, metas y visión de mediano y largo plazo", refiere.

¿Y cómo se desempeñó el Congreso en la elaboración de leyes?

Durante el 2023, el Parlamento presentó 5,775 propuestas legislativas, siendo las comisiones de Economía, Educación y Constitución las que más proyectos recibieron, según un estudio de Amaru Consultores. Sin embargo, esto no significa necesariamente que hayan sido promulgados o que hayan sido eficientes. Desde RPP Data hemos advertido que los últimos proyectos de ley aprobados en diciembre afectan negativamente la calidad educativa, la reforma política y el cuidado de medio ambiente.

"Este es un Parlamento dinamita. Ha dinamitado lo que empezaba a ser la reforma educativa universitaria, la reforma del transporte, la guerra contra la minería ilegal y la democracia interna en los partidos", agrega Díaz. Pese a ello, aún no se ha visto alguna reacción por parte del Poder Ejecutivo en relación a las decisiones que ha tomado el Congreso. "El Ejecutivo está aterrado. Es un ejecutivo frágil y tenemos a una presidenta que no tiene bancada y con un 9% de aprobación. Nunca se ha visto algo así", explica el especialista.

Se evidencia el desgano en la población

Para la politóloga Katherine Zegarra sorprende que, ante la actuación de ambos poderes del Estado, la población se vea adormecida: "Es muy difícil identificar cuál va a ser esa chispa que impulsará la movilización ciudadana. Uno podría pensar que la cantidad de fallecidos en torno a las protestas o las contrarreformas educativas y electorales lo serían, pero no".

La analista Macarena Costa complementa que existe un desgaste evidente en la población. "La ciudadanía está cansada, quiere trabajar. Eso también va de la mano con la construcción de una tolerancia cada vez más grande a sucesos que deberían generar algún tipo de reacción", sostiene.

Por ello, Zegarra postula que los ciudadanos deben tomar un rol más protagónico para que sus representantes sepan que están siendo fiscalizados. "Preocupa que muchos ciudadanos estén en un estado constante de desgano, de desesperanza hacia la política. Como peruanas y peruanos debemos alzar nuestra voz", finaliza.