EsSalud 2024: ¿cómo saber si estoy asegurado?

De una manera rápida y sencilla, a través del Internet, podrás saber si tu seguro, en estos momentos, se encuentra vigente o activo. Y es que el Seguro Social de Salud (EsSalud), en los últimos años, ha optimizado sus canales de atención para garantizar un mejor servicio vía online.

A través de sus páginas oficiales podrás tener acceso a este tipo de información, además de realizar otros tipos de trámites y gestiones, tales como sacar una cita médica, presentar un reclamo ante una entidad pública, saber dónde atenderte o acceder a mesa de partes.

Recuerda que es importante verificar que tu seguro de EsSalud esté activo, pues ante cualquier eventualidad te brinda acceso a servicios médicos de manera oportuna.

¿Qué es EsSalud?

El Seguro Social de Salud (EsSalud) es una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que brinda una atención integral en temas de salud a la población asegurada y sus derechohabientes declarados (cónyuge o concubina (o), hijos menores de edad e hijos mayores de edad incapacitados total y permanentemente para el trabajo).

¿Cómo saber si estoy asegurado en EsSalud?

A través de uno simples pasos podrás saber si estás asegurado en EsSalud. Solo necesitas tener tu DNI e ingresar a la página de la institución: ¿Dónde me atiendo?



Allí verificarás el tipo y vigencia del seguro al que te encuentras afiliado, además de conocer cuál es tu centro asistencia asignado.

Cabe precisar que tu seguro estará activo siempre y cuando tu empleador declare tus datos personales: apellido y nombre, tipo y número de documento de identidad, así como tu fecha de nacimiento.

Pasos para verificar tu registro en EsSalud

Ingresa a Donde me Atiendo Selecciona tu tipo de documento (DNI, PTP O CE) Coloca el número de tu documento Coloca el Código Único de Identificación (CUI), el cual se encuentra al castado del número de tu DNI. Ingresa tu fecha de nacimiento. Acepta la cláusula informativa sobre tratamiento de datos personales. Presione botón de Consultar.

Si la vigencia de su acreditación se encuentra actualizada el asegurado podrá sacar su cita mediante EsSalud en Línea (411-8000) o acercándose al módulo de citas del centro asistencial que le corresponde portando su documento de identidad.

¿Qué debo hacer si no estoy registrado en EsSalud o mi nombre no está activo?

En caso no aparezcas como registrado en EsSalud, o si la vigencia de su acreditación no se encuentra actualizada, es posible que el empleador no lo haya declarado o lo haya hecho de manera extemporánea, así como también haber declarado con un error en los datos consignados o haya incumplido con el número de aportes de acuerdo con el tipo de seguro.

Para resolver cualquier duda puedes comunicarte con EsSalud a través de sus canales de atención al cliente o acudir a una de sus oficinas para obtener más información.



¿Por qué es importante verificar tu registro en EsSalud?

Verificar que estás registrado en EsSalud y que tu seguro esté activo es de gran importancia para que puedas acceder a los beneficios y servicios de salud que brinda esta institución.

Para que un asegurado se encuentre acreditado en el sistema, su empleador debe haber declarado correctamente sus datos personales: apellidos y nombres, tipo y número de documento de identidad, así como fecha de nacimiento.

¿Cuáles son los beneficios de estar registrado en EsSalud?

Al pertenecer o estar afiliado a EsSalud te permite acceder a una amplia gama de servicios de salud que garantiza que recibas atención oportuna y especializada dado que ofrece asistencia de prevención, promoción y recuperación de la salud, así como prestaciones económicas y promoción social.