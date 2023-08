Extensa fila de cisternas se redujo en planta de GLP en Paracas, pero en Lima los precios continúan altos

Actualidad Extensa fila de cisternas se redujo en la planta de GLP en Paracas, pero en Lima continúan reportando desabastecimiento

La extensa fila de vehículos y camiones cisternas se ha reducido considerablemente en los exteriores de la planta de fraccionamiento de Pluspetrol, ubicada en la provincia pisqueña de Paracas (Ica).

Y es que el fin de semana se registró una extensa cola de al menos 500 unidades; sin embargo, el corresponsal de RPP Noticias en la región informó que esta mañana apenas había 50 vehículos a la espera de abastecerse de gas licuado de petróleo (GLP).

Al promediar las 06:00 a.m. de este lunes, las unidades ingresaban en los tiempos establecidos por los trabajadores de la planta de fraccionamiento.

Conductores continúan reportando desabastecimiento en Lima

Mientras tanto, en Lima, los conductores continúan reportando el desabastecimiento de GLP y el incremento de precio del combustible en varios grifos de la capital, constató RPP tras recorrer los distritos de La Victoria, Jesús María y San Juan de Lurigancho.

Los choferes recorren distintos puntos de la ciudad para buscar precios accesibles. Según comentaron, los costos aumentaron entre S/5.30 a S/9.99 por galón.

Por ejemplo, un taxista contó que esta madrugada gastó S/7.09 para recargar su vehículo, pero, al promediar las 06:10 a.m., el precio cambió a S/8.25.

“Volviendo de San Juan de Lurigancho, recargué como a la 01:00 a.m. y el precio estaba S/ 7.09. Ahora llego a La Victoria y está S/8.25. O sea, ya es un exceso el precio que están cobrando. No me parece que suba tanto, se están aprovechando de la situación”, criticó.





RPP recorrió esta mañana varios grifos de la ciudad. | Fuente: RPP

¿A qué se debe el desabastecimiento?

El director de la Sociedad Peruana de Gas Licuado, Felipe Cantuarias, informó a RPP que el desabastecimiento se debe a que la planta de Pluspetrol -principal productor de GLP- ha entrado en mantenimiento planificado.

Además, en forma simultánea, ha comenzado a operar la refinería de Talara (Piura), con lo cual Petroperú ha dejado de importar GLP para que la planta industrial comience a cubrir esa oferta.

Cantuarias explicó que, por este desfase temporal, la mayoría de las plantas envasadoras del norte del país han tenido que enviar sus camiones a Pisco para abastecerse de GLP ante la falta de oferta de Petroperú.

Pese a esto, aclaró que no hay desabastecimiento y que hay producto, pero al no haber despacho en el norte, el desplazamiento de camiones a Pisco generó congestión y demora en el abastecimiento del combustible.