Fiscalía abrió una investigación preliminar contra el ministro de Justicia, Eduardo Arana

La Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos abrió una investigación preliminar contra Eduardo Arana Ysa, el flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos, como presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado y, alternativamente, cohecho activo específico en agravio del Estado.



A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), el Ministerio Público detalló que la pesquisa incluye también a Walter Ríos Montalvo, exjuez superior y expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, por el presunto delito de tráfico de influencias agravado y, alternativamente, cohecho activo específico.



Esta medida ocurre tras la difusión, por parte de Epicentro TV, de una conversación telefónica, que data del 9 de abril de 2018, entre el ministro de Estado y Walter Ríos, en la que este último, condenado a 12 años de prisión por el caso de la red de corrupción denominada 'Los cuellos blancos del puerto', le dice que un juez del Callao le haría un "favor" para dilatar la "ejecución" de una sentencia.



"Ya terminó el proceso, ya le asignaron. Entonces, lo que él está pidiendo es un algo extra", le indica, a lo que su interlocutor responde: "Vamos a ver lo que salga, pues".

Además, el portal periodístico dio cuenta que Eduardo Arana se comunicaba también con el exjuez supremo César Hinostroza, acusado de ser uno de los cabecillas de la mencionada organización criminal. De 2015 a 2018 registran un total de 36 llamadas.

Ministro de Justicia negó tener alguna conversación ilegal con Hinostroza y Ríos

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, negó hoy los cuestionamientos en su contra por el informe periodístico publicado por Epicentro TV. Además, dijo no conocer la naturaleza de las 36 llamadas registradas con el prófugo exjuez supremo César Hinostroza.

"Desconozco la naturaleza de las llamadas, pero niego categóricamente que haya tenido algún tipo de llamada inmersa en alguna ilegalidad. La explicación es muy sencilla: he sido secretario técnico del Consejo Nacional de la Magistratura, también alumno de la Academia de la Magistratura, en la que he tenido que estudiar con varios vocales superiores, supremos y jueces, con los que interactuábamos permanentemente en las actividades académicas. Y también he sido jefe de gabinete del Poder Judicial", dijo en Encendidos de RPP.